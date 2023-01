Monólogo de Alsina: "El mejor día del año"

Con gran diferencia, el mejor día del año. No hace falta que les cuente por qué. Hoy es el único día en el que madrugar no cuesta. Bueno, no es que no cueste, es que está todo el mundo deseando madrugar.

Y más que nadie, los españoles bajitos. O sea, pequeñujos. Los de la voz de pito. Que la semana que viene, cuando tengan que volver al colegio, igual remolean. Cinco minutos más. Un poco más, por favor. Pero que hoy. Hoy hay españoles diminutos que llevan en pie desde hace una hora. Qué te digo una hora, y dos. ¡Y hasta tres! Y con razón. Es muy difícil dormir como si fueras un ceporro sabiendo que han pasado por tu casa los Reyes Magos.

Y lo sabes, claro que lo sabes. Cómo no lo vas a saber si pasan todos los años. Éste, también. Da igual cuántos obstáculos se encuentren para venir desde su reino de Oriente hasta el balcón de mi casa. Siempre llegan. Si vinieron cuando el confinamiento, acuérdate, no iban a haber venido hoy. Que ya no hay que llevar mascarilla, salvo que hayas cogido un vuelo directo desde China (que entonces, sí).

Lo contentos que se les veía ayer en las cabalgatas, sin tener que guardar distancia de seguridad y dejándose saludar por los españoles retacos y por sus padres, que mira que se ponen pesados los padres. Sí, y las madres también. Que si que guapo está el rey Gaspar. Que si no pasan los años por Melchor. Que si mira que nos gusta Baltasar.

Esta mañana, a las nueve y media, se pone en marcha la comitiva real de regreso a sus palacios de Oriente. Con la satisfacción del deber cumplido. Y a esta hora de la mañana, cuando la noticia más importante es que se están empezando a abrir los regalos, aún hay niños que se acaban de levantar. Mira: conexión en directo con la casa de los Menéndez Otman, que viven en Reboredo de Arriba, provincia de Burgos.

Ahí estás viendo la imagen en directo… del pasillo. Esta niña es Trinidad Menéndez. Tiene seis años y un sueño que se cae. Va andando pero con los ojos medio cerrados, ¿lo ves? Ay madre, que se traga el paragüero. Se acaba de levantar y está en plan zombie. Mira cómo se tambalea. Frena, chica, frena. Por poco se traga la puerta.

Ahora da marcha atrás, porque se ha pasado el desvío al salón. Que es a donde ella quiere llegar. Aunque sea con el piloto automático. Ay, que se escoña otra vez. No, ha aguantado el tipo. Ya enfila la puerta, ya. Eso es. Entra en el salón. Ahora va a encender la luz. Y en cuanto la encienda, prepárate porque la vas a oir gritar.

Ahí lo tienes. Acaba de ver los paquetes adornados con lazos que hay debajo del árbol… y que anoche no estaban. Bueno, va a estar gritando mínimo media hora. De alegría, claro. Que es la forma más bonita de gritar. Porque es el día de los Reyes Magos. Y porque hoy da un poco igual que McCarthy siga sin ser presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos o que esté sin renovar el Poder Judicial.

Datos oficiales de la entrega de regalos durante la noche

Datos oficiales que facilita la Secretaría de Estado de Paquetería y Visitas Orientales.

· La hora exacta de la llegada de los Reyes Magos a España ayer fue: once horas veintisete minutos doce segundos, horario peninsular. Hora y cuarto antes que el año pasado.

· Primera ciudad que pisaron los Reyes: Gijón, donde desembarcaron acompañados por la Guardia Civil generando una cierta confusión sobre en qué situación legal llegaban.

· ¿Hora estimada en la que abandonarán España esta mañana? Onca horas once minutos, once segundos. Se cree que saldrán por la frontera de Irún, pero también podría ser que aprovecharan para visita Andorra y hacer unas compras de productos electrónicos para su uso personal. Que con tanto niño se les ha olvidado regalarse algo ellos.

· ¿Número de paquetes regalo entregados esta noche? Setenta y dos millones ciento catorce mil noventa y tres. Cuatro más que el año pasado. El tamaño medio de los paquetes ha sido caja de cuarenta por treinta. El más grande medía dos metros por tres y fue imposible hacerlo pasar por el pasillo de la familia Romerales Argenta, a la que se dejó una nota animándola a bajar al garaje. Y otra sugiriéndole que el año que viene midan los accesos a su vivienda antes de escribir la carta.

· El peso total de la mercancía que han repartido esta noche los Reyes Magos asciende a ciento treinta y dos millones de kilos. ¡Qué barbaridad! El regalo que más ha costado transportar ha sido una réplica de la Torre Eifell en acero de Llodio que había pedido Iñaki Urízar Pompidou para darle una sopresa a su madre, que es afrancesada. El regalo más ligero de todos ha sido una rosa de color blanco que pidió Consuelo Ibáñez Luna, de ochenta y siete años, para adornar su habitación en la residencia de mayores de Fuentesauco.

· ¿Hora del primer domicilio visitado por los Reyes? Una de la madrugada, once minutos, cero segundos. Avenida de Asturias, 15, segundo A. De Villanueva de la Serena. ¿Hora del último domicilio visitado? Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, tres segundos. Hace nada. Avenida de Puerta de Hierro, sin número. Ay madre, eso es el Palacio de la Moncloa. Menos mal que no madrugan. (Que hoy no madrugan).

· ¿Nombre de la primera niña que se durmió anoche en España? Manuela Terreros Sanz, de Talavera. Ahí va, es la misma del año pasado. Primer niño: Ahmed Subu García, de Santa Pola. Se durmieron a las ocho y cincuenta y tres. No había terminado ni la Cabalgata. ¿Niño que se durmió el último? Una niña: Leire Santos Ortiz, de Talavera. Aguantó con los ojos como platos hasta las tres y cuarenta y seis minutos de la mañana. Le dolía un poco la tripa y no conseguía quedarse frita. Pobrecilla.

· ¿Primer adulto en dormirse anoche? Una madre: Sara Esteban Caño, cayó rendida en la cama a las nueve y media porque lleva toda la semana trabajando un montón y está la pobre reventada. ¿Último adulto en dormirse? El ministro de Agricultura, Planas.

· Incidencias ocurridas durante el reparto. Algunas. A un paje se le quedó atascada la bota en la barandilla de un balcón de Tarragona. Melchor tuvo que serrar un barrote y se le despertaron todas las familias del bloque. En la comarca de la Vera un camello sufrió el reventón de una pezuña y tuvo que ser remolcado por un caballo.

· ¿Número de caramelos lanzados anoche en las cabalgatas? Cinco millones cien mil. ¿Número de caramelos acertados en el lanzamiento? Cero. Tres adolecentes han sido detenidos en Madrid por lanzarse encima de un niño que había agarrado al vuelo un caramelo de café con leche.

Hoy entrevistamos al rey Gaspar de Oriente

Ah, a las nueve, gran exclusiva de este programa. La primera entrevista de verdad que se le hace al rey. Gaspar. Nada de preguntas facilonas. Hoy le vamos a preguntar, por ejemplo, su reino, exactamente dónde está.

¿Son tres reyes para un solo reino o cada un tiene el suyo? Y, en ese caso, cuál es más grande. Cuando tienen que decidir algo, ¿lo debaten entre los tres o hay uno que manda? ¿Cuánto gana un rey de Oriente?

Los pajes, ¿desde que edad trabajan? ¿Escuchan música durante el viaje? ¿Qué música? Y sobre todo, ¿es cierto, como se ha publicado, que el rey Gaspar es el mejor cocinero de los tres? ¿Y que borda los calamares en su tinta, el arroz con leche y la vichyssoiose?