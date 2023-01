Que nadie se soliviante, y sin ánimo alguno de contar lo de Brasil con terminología española, pero dile tú a Lula da Silva que no hay que judicializar los conflictos políticos.

Respuesta de Lula contra el asalto de las instituciones

Respuesta en todos los frentes del nuevo presidente brasileño al golpe fracasado que el domingo intentaron consumar varios miles de partidarios de Bolsonaro con la aquiescencia, y probablemente la complicidad, de dirigentes políticos vinculados estrechamente al ex presidente populista. A saber:

· Intervención del gobierno autónomo de Brasilia, el Distrito Federal. Lo que aquí llamaríamos aplicarle el 155.

· Inhabilitación temporal del gobernador de Brasilia, el tal Ibaneis Rocha del que ayer ya contamos que es afín a Bolsonaro y que, en la hipótesis más favorable para él, ha incumplido su obligación de garantizar la integridad de los res edificios de la Plaza de los Poderes. (En la menos favorable, ha dejado hacer a los golpistas porque son de su cuerda).

· Desmantelamiento del campamento en el que estaban asentados desde hace semanas los agitadores partidarios de Bolsonaro y detención de mil quinientas personas implicadas en el allanamiento del Congreso y el Tribunal Supremo.

· Investigación abierta por la fiscalía del Brasil para determinar no sólo quienes actuaron el domingo, sino quiénes les alentaron, quiénes les financiaron, con dinero procedente de dónde, y si están entre ellos cargos públicos. La investigación, por supuesto, desembocará en la presentación de cargos contra todas estas personas. Ante un juzgado. Para que puedan ser juzgadas y condenadas. No quedará nadie sin castigo, dijo Lula el domingo.

· Destitución del embajador de Brasil en Washington y de la cónsul del país en Nueva York.

· Y cumbre, ayer, de todos los poderes (presidentes del Congreso y el Senado, presidenta del Supremo y responsables máximos de los Ejércitos), convocados por Lula para emitir un solo mensaje. Éste al que puso luego voz el ministro de Justicia Flavio Dino.

Cumplir con el deber de actuar penalmente contra los insurrectos es esencial para que un golpe como éste no se repita

Golpistas, terroristas, criminales no han tenido éxito en su intento de tumbar la legalidad. El éxito que anhelaban los asaltantes era provocar un efecto dominó que generara focos de insurrección en otras ciudades y pusiera a disposición del Ejército la excusa del desorden público para rebelarse contra el gobierno. Eso no sucedió. Y ahora se trata de poner a la justicia a trabajar para castigar a quien infringió la ley y para prevenir.

Cumplir con el deber de actuar penalmente contra los insurrectos es esencial para que un golpe como éste no se repita.

Gamarra criticaba la derogación del delito de sedición

Cuca Gamarra respondió el domingo al tuit del presidente Sánchez en el que éste condenaba el asalto con un tuteo: contigo, le decía, en España esto ahora es un simple desorden público. Era una crítica, naturalmente, a la derogación del delito de sedición que Sánchez le concedió a Esquerra.

El PSOE convirtió ayer el tuit en la prueba de un montón de cosas: que el PP no tiene nada que ofrecer en política exterior; que el PP no quiere apoyar a Lula; que el PP no conoce el Código Penal porque en España esto sería una rebelión como un piano, según la jueza (perdón, ministra) Pilar Alegría.

Respetar a la presidencia del Gobierno va significando, para el Gobierno, no criticar nada de lo que haga el Gobierno

El delito de rebelión no se ha cambiado, ciertamente, porque no hacía falta: Junqueras nunca fue condenado por rebelión.

La interpretación más marciana la hizo Yolanda Díaz

Pero la interpretación más marciana, con perdón, del tuit de Gamarra en el que ésta lamentaba la desaparición de la sedición la hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Que percibe un deseo, incluso un aliento, para que sean asaltadas las sedes de las instituciones españolas.

Respetar a la presidencia del Gobierno va significando, para el Gobierno, no criticar nada de lo que haga el Gobierno. Cuca como instigadora de asaltos violentos. Y Feijóo como responsable.

La vicepresidenta, siempre respetuosa con los demás y sus opiniones, percibe una relación entre el asalto violento a las instituciones de Brasil y los pactos del PP con Vox. Qué cosas.

Persuadir a los españoles de que Feijóo es Bolsonaro

Podemos se propuso también persuadir a los votantes españoles de que Feijóo es Bolsonaro. Dos gotas de agua, señora. Clavadito. Y que los dos mil bolsonaristas que allanaron los edificios del Congreso y del Tribunal Supremo son primos hermanos de los jueces españoles que actúan a las órdenes del PP.

Togados. Yo creo que Pablo Fernández se refiere a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. O algo así. Porque dijo que en España se está produciendo un golpe judicial desde hace cuatro años. Si no sabe usted cómo llamarle a algo en la vida institucional española, llámelo golpe.

La caricatura en que se convierte la política española cada vez que se produce una crisis política grave en otra nación es ligeramente embarazosa

Lula da Silva todavía no se ha pronunciado sobre la complicidad de Feijóo con la turba golpista de Brasilia, pero a poco que hable con sus admiradores morados de aquí terminará convencido. De que, en realidad, es Feijóo quien lo ha alentado.

La caricatura en que se convierte la política española -o algunos políticos españoles- cada vez que se produce una crisis política grave en otra nación (sea Brasil, sea Perú, sea Estados Unidos, sea Argentina) es ligeramente embarazosa. Pero bueno, cada cual encara la campaña electoral interminable de este año como buenamente quiere.

Podemos es libre de resucitar la alerta antifascista

Si Podemos quiere resucitar la alerta antifascista que tan buen resultado le dio en Andalucía y Madrid, ¿verdad?, es libre de hacerlo.

Recordemos lo que pasó la última vez. Andalucía estaba en riesgo de fascismo total porque el PP iba a gobernar con Vox: mayoría absoluta del PP, 43% del voto, Podemos el 7,6%. En Madrid -Madrid será la tumba del fascismo- había que salvar a la población de la alianza ultra de Ayuso y Monasterio. PP, 44%, Podemos 7% y Pablo Iglesias que no llegó siquiera a tomar posesión del acta de diputado autonómico porque la lucha contra el fascismo no da para rebajarse a la condición de simple diputado regional de oposición.

Iglesias consigue seguir con su vida en esa región inundada de ultraderechistas de la que sigue siendo uno de sus más conocidos vecinos

Hoy Iglesias consigue seguir con su vida en esa región inundada de ultraderechistas de la que sigue siendo uno de sus más conocidos vecinos.

¿Pumpido o Balaguer?

En veinticuatro horas, el Tribunal Constitucional elegirá a a su nuevo presidente, o presidenta. Sánchez no ve el momento de poder llamar a Conde Pumpido para felicitarle, que sería una forma de felicitarse a sí mismo.

Hoy se van a juntar siete de los once magistrados, los siete llamados progresistas, para intentar llegar al pleno del miércoles habiéndose puesto antes de acuerdo en ellos: si Pumpido o Balaguer, a quién quieres más. Luego se extrañarán estos mismos magistrados, incluso se incomodarán, si los medios hablamos de sectores en el Tribunal definidos por su ideología. Sólo desde la concepción de un Tribunal sectorizado se entiende un reunión como ésta de hoy.

En su discurso de despedida, el presidente Trevijano creyó oportuno recordar, en presencia de unos cuantos ministros (ministros del Gobierno que le acusó de conspirar contra el Parlamento) que todos los poderes están sujetos a la ley y la Constitución, porque no hay más soberanía que la del pueblo.

Una vez que el nuevo presidente esté elegido, amanecerá un nuevo tiempo en España de estabilidad y progresía

Una vez que el nuevo presidente esté elegido, amanecerá un nuevo tiempo en España de estabilidad y progresía. Y ya se verá si acaba planteándose de nuevo el debate sobre si un referéndum de independencia en Cataluña cabe en la Constitución española.

El ministro Bolaños cantó victoria el domingo y dio por terminado no sólo el procés sino la tensión, dijo, que existía en Cataluña y España.

Españoles, el proceso soberanista ha terminado

Españoles, el proceso soberanista ha terminado. A qué espera el Gobierno, entonces, para enterrar la mesa de negociación que abrió con el gobierno catalan (en realidad, con Esquerra Republicana) para abordar el conflicto y, ¿cómo era?, la desjudicialización. Para estar acabado el proceso, el partido hermano del PSOE, Esquerra, lo que anuncia es que van a sabotearle a Sánchez la cumbre con su amigo Macron del día 19 en Barcelona sumándose a las manifestaciones en contra.

Esquerra agarrando la pancarta y el megáfono para empañarle a Sánchez su anhelada cumbre de amistad con Francia

El partido que gobierna Cataluña, y es parte esencial del frente amplio que gobierna España, agarrando la pancarta y el megáfono para empañarle a Sánchez su anhelada cumbre de amistad con Francia, ésa que, según contó Juliana en La Vanguardia, el presidente quería que sirviera para transmitir la idea, urbi et orbi, de que Cataluña estaba más tranquila.

Pelillos a la mar. Con Esquerra todo se justifica alegando que tiene que hacer méritos ante su parroquia. Si cualquier otro partido se manifestara contra una cumbre bilateral con Francia sería acusado de aprovechar cualquier situación para torpedear al presidente legítimo.

Si lo hace Esquerra Republicana no hay nada de lo que acusarla. Es parte del guión. Del juego.