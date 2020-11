Monólogo de Alsina: "Ha salido más fuerte... Otegi"

El gobierno tiene derecho a cambiar de criterio. Sólo faltaba. Puede y, en ocasiones, debe. Pero si eres el gobierno, y cambias de criterio, lo suyo es que, primero, lo asumas; segundo, expliques tus razones para hacerlo. Y tercero, evites que sea Adriana Lastra quien lo haga porque entonces acabas dececlarándole la guerra a Italia.

El gobierno tiene derecho a cambiar de criterio. Sobre el IVA de las mascarillas. Sobre el PCR a los turistas. Sobre la comisión de la desinformación. Sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. Sobre Otegi, y lo atractivo –-irresistible-- que ahora le parece este individuo al gabinete ---qué hombre, Otegi, de paz, de progreso y de dirección de Estado; si de Iglesias dependiera, lo habría hecho lendakari; o ministro de Justicia--.

A lo que no tiene derecho el gobierno es a presentar sus rectificaciones como actos de coherencia.

El IVA de las mascarillas no se podía bajar porque la comisión europea no nos lo permitía. Malvada comisión europea. Pero ayer subió a la tribuna del Congreso la ministra Montero y anunció que ahora ya sí, sí se puede, sí se puede. A punto estuvo de decir la verdad: que es un paso atrás del gobierno, o sea, que se resigna a ingresar un dineral por el IVA de las máscaras y rectifica.

Ha escrito una novela de bolsillo el gobierno para explicar por qué antes no podía y ahora sí puede. Resulta que la comisión europea no dejaba aplicar un IVA reducido a las mascarillas, pero el gobierno, tan respetuoso siempre con las directivas europeas, le consultó si podría hacer una excepción y no meternos un paquete por bajárselo. La consulta la hizo el gobierno días atrás y justo ayer recibió la respuesta. Justo a tiempo para que la ministra hiciera su anuncio en el debate de Presupuestos.

En realidad, el portavoz de la comisión europea ya explicó que se podía bajar el IVA el 20 de octubre. Y se basó en una comunicación de la comisión europea de primeros de mayo. Igual es que los demás gobiernos hicieron su consulta seis meses antes que el nuestro, porque el de Italia eliminó el IVA aquel mes, en mayo. ¿Cómo se explica esto? le preguntó ayer Mónica López a Adriana Lastra.

Malvada Italia, que desprecia las directivas europeas. Panda de infractores, primer ministro Conte. 'Cuando lleguemos a un acuerdo con la comisión europea', dice Lastra, como si esto fuera una negociación bilateral. Venga, Ursula, hazme una excepción.

Desde mayo sabe el gobierno que puede bajar el IVA. No sólo al 4%. Al cero, si lo desea. ¿Cómo era aquello que dijo Iglesias? Que ellos habían votado en contra de bajarlo al cuatro…

¿Quiénes somos nosotros? Queríamos, pero pudiendo hacerlo no lo hacemos. No lo llame desinformación que los palanganeros se incomodan.

Por la tarde fue el ministro Illa quien cambió de criterio sobre los PCR a viajeros. Quien llegue a España en avión o en barco tendrá que trae la PCR hecha, y negativa.

Es saludable que los que vuelan o navegan hasta España tengan que presentar PCR. Es saludable ahora. Porque hasta ahora el gobierno despachaba a la señora Díaz Ayuso y a otros con notable desdén cada vez que lo planteaban. Pero como ahora los demás gobiernos europeos sí lo ven, pues todos a una.

Aquí lo que nadie quiere es tener más requisitos para turistas que las demás naciones. Salvo Canarias, que fue pionera en reclamar el PCR en origen y no parece que le haya ido mal. Sigue siendo la región con menor incidencia acumulada del país. Y la única que está por debajo del umbral de 150 casos por cien mil. El pcr en toda España se le va a exigir a quienes vengan de países de riesgo, es decir, con más de 150 casos por cien mil. Teniendo en cuenta que en España, país de alto riesgo, estamos en 520, casi hay más posibilidades de que un turista sano se contagie aquí que viceversa.

El presidente Sánchez tiene pendiente explicarnos este otro cambio de criterio. ¿Qué hace su gobierno, otra vez, pactando con Bildu?

Todas las veces que prometió que nunca pactaría con Bildu, ¿qué estaba el presidente, desinformando?

Ya, es verdad que pacto ya hubo. En primavera. El papelito aquel que le firmaron Lastra y Echenique a la señora Aizpurúa. La coartada de entonces fue que no tenía seguro el apoyo de Ciudadanos al estado de alarma y… por si acaso. Ahora hay que agradecerle a Iglesias que prescinda de coartadas. El gobierno corteja a Bildu y celebra el casamiento con Bildu porque estos son los socios que desea. Los mismos que le apoyaron la investidura. Ya puede predicar la ministra Montero que ella quiere un apoyo tranversal a sus presupuestos que luego viene el vicepresidente, por encima de ella en la jerarquía gubernamental, y aborrece a Inés Arrimadas mientras abraza con emoción a Otegi.

Ciudadanos representa a un millón seiscientos cincuenta mil ciudadanos de toda España. Bildu a doscientos ochenta mil del País Vasco. Iglesias prefiere a Bildu. Iglesias es el vicepresidente del gobierno. ¿A quién prefiere entonces el gobierno?

Por decir el otro día en este programa que es preferible Ciudadanos a Esquerra Republicana Lambán ha sido tachado por Echenique de derechista. Todo el que discrepe de la doctrina morada es del PP, o ultra, o fascista. Qué no dirán de Fernandez Vara por haber tuiteado ayer lo mucho que le duele, o que le asquea, que Otegi se haya convertido en clave, decisivo, para los Presupuestos del Estado español, al que Otegi detesta y al que combate.

Lo dice Fernández Vara como si esto fuera un revés del destino ante el que sólo cabe lamentarse. Como los demás no quieren pactar, ha habido que recurrir a este Otegi. Hombre, don Guillermo, no es el caso. Bildu tiene 5 diputados. Ciudadanos tiene 10. La coalición gubernamental necesita 21 votos para la mayoría absoluta. Con el PNV, Ciudadanos, los errejones y Coalición Canaria le saldría la suma. Pero Podemos quiere a Esquerra y a Bildu. Para blindar esto que el morado llama bloque de la investidura. (Éste es un gobierno que se pasa el día predicando contra los bloques y los bloqueos pero luego demuestra que ama el bloque (el suyo) por encima de todas las cosas). Porque Ciudadanos arrastra el pecado imperdonable de no ser de izquierdas. Bueno, de no ser ni de izquierdas ni nacionalista, porque si eres de derechas pero nacionalista la coalición gubernamental te considera de los suyos, bien lo sabe el lendakari. Y Ortúzar. Y Aitor Esteban.

Si Otegi es clave, y relevante, es porque la pareja que gobierna, Sánchez- Iglesias, ha querido que lo sea. Salíamos más fuertes de la pandemia. De momento quién más fuerte ha salido es Otegi.