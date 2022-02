El embajador de Alemania en España: "La guerra es un desastre para Ucrania, pero también lo será para Rusia"

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania se ha producido un cambio de mentalidad en los países europeos respecto a la defensa de los países. De hecho, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha confirmado que habrá un incremento del presupuesto y compra de aviones y vehículos militares y aseguró que se trata del comienzo de una nueva era en la que se va a tener que invertir más en seguridad. Por su parte, el embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, explica en 'Más de uno' que el inicio de esta guerra "marca una fecha histórica".

Dold reconoce que desde Europa han intentado "mantener un orden de paz y seguridad" que incluía a Rusia, sin embargo, "el presidente Putin eligió la guerra", por lo que "habrá que invertir mucho más en seguridad para proteger la democracia y eso cuesta mucho dinero".

Putin no debería subestimar nuestra determinación ni la capacidad de defender el territorio de nuestra alianza

Además, el embajador alemán advierte a Putin de que "no debería subestimar nuestra determinación ni la capacidad de defender el territorio de nuestra alianza". Asegura que "la guerra es un desastre para Ucrania, pero también lo será para Rusia", ya que se tendrá que enfrentar al "paquete de sanciones de magnitud sin precedentes" que ha impuesto la comunidad internacional.

Alemania está dispuesta a asumir las consecuencias de las sanciones

Sin embargo, el alemán reconoce que estas sanciones, que según dice perjudican directamente a los responsables y no al pueblo ruso, también afectarán a las empresas de su país, pero alega que "Alemania está dispuesta a asumir las consecuencias". "Pronto los dirigentes rusos sentirán el valor del alto precio", comenta.

Asimismo, Dold ha comunicado que Alemania ha aprobado un paquete de medidas de ayuda para ayudar a los ciudadanos alemanes a amortizar la subida de los precios de la energía. Y ha adelantado que aprobarán más para garantizar el suministro del país.

Si hay algo que aprender de la Historia, es que el mundo democrático tiene que oponerse con firmeza a la agresión de los países autocráticos

Aunque no cree que haya que hacer ninguna comparación, apunta que "si hay algo que aprender de la Historia, es que el mundo democrático tiene que oponerse con firmeza a la agresión de los países autocráticos". Y reafirma el apoyo de Alemania a Ucrania y a "todos los que en Rusia se enfrentan valientemente al aparato de poder".

Alemania, preocupada por el posible uso de armas nucleares

Por otro lado, Wolfgang Dold se muestra preocupado por el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia, "defendemos la paz en Europa", explica y alega que "ningún estado podría estar seguro de sus fronteras", ya que "no solo se trata de Europa, se trata de la comunidad internacional que no puede y no va a aceptar esta agresión".