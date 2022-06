Mitineando, que es gerundio. Está el baile en marcha. Ya, ya sé que para usted y para mí este primer fin de semana de junio son dos días de descanso, para ir a la piscina; a la playa; al Rocío de romería; a Cádiz a ver coros, comparsas y chirigotas; a Chantada, que hay feria; a París, que hay Roland Garros.

Fin de semana de pegar voces para los dirigentes políticos patrios

Pero para los dirigentes políticos patrios este es fin de semana de pegar voces y levantar de sus sillas plegables al público cautivo. Andalucía, en campaña. Venga mítines.

¿Reto principal de Juanma Moreno? No meter la pata. No pisar sin querer un charco que arruine sus brillantes expectativas tezánicas (es decir, asumidas como brillantes incluso por Tezanos).

A tres de cada diez andaluces el nombre de Juan Espadas Cejas no les dice nada

¿Reto principal de Juan Espadas? Que se le haga caso. Ser visto. Ser reconocido. Y que se equivoque Tezanos. De todos los números que ha publicado el CIS, el que más habrá escocido al PSOE post susanista es éste que dice que a tres de cada diez andaluces el nombre de Juan Espadas Cejas no les dice nada.

Si ya lo dijo su compañero Sicilia esta semana. Lo dijo sin querer, pero lo dijo: no va a haber un solo andaluz que conozca a Juan Espadas. Pobre Juan. ¡Venga, Juan! ¡Vamos, Juan! Peor se lo ponían a Juan Carrasco y ya va por la tercera temporada.

No es fácil ser Juan Espadas en esta campaña

El miércoles les contaba que no es fácil ser Espadas en esta campaña. Parte como perdedor, con encuestas -incluida la del CIS- que le dan como mucho los mismos escaños que sacó Susana y con un gobierno central encantado de haberse conocido y encantado de tener de compadres a los de Esquerra y los de Bildu.

Ayer mismo le hizo Escrivá el favor a Bildu de permitirle aparecer como el artífice de que suban las pensiones no contributivas un 15%.

El vuelco que se ha producido en la percepción del PP andaluz en estos cuatro años es digno de estudio

Si la encuesta del CIS está midiendo bien el sentir de la sociedad andaluza, no es sólo que Moreno aparezca hoy como claro vencedor, absorbiendo casi todo el voto de Ciudadanos, es que el vuelco que se ha producido en la percepción del PP andaluz en estos cuatro años es digno de estudio.

A la pregunta qué partido defiende mejor los intereses de Andalucía, el 36% dice PP. El triple de quienes dicen PSOE. A la pregunta qué partido representa mejor las ideas que usted tiene el 29% dice PP; ocho puntos menos el PSOE. A la pregunta quién le inspira más confianza, atención, el 33% dice PP, doble que el PSOE. Y a la pregunta, Susana, de quien tiene mejor líder en Andalucía, el 48% dice PP por sólo un 10% que dice PSOE.

Treinta y seis años estuvo el PSOE gobernando Andalucía, o sea, siempre. Sólo cuatro años después, cuatro años gobernando, el PP se lo merienda. El giro es abrumador

Treinta y seis años estuvo el PSOE gobernando Andalucía, o sea, siempre. Nadie pudo dudar de que era este partido el que mejor encarnaba, representaba, conectaba con las ideas y los intereses de los andaluces. Sólo cuatro años después, cuatro años gobernando, el PP se lo merienda. El giro es abrumador. Y se produce habiendo sido Juanma Moreno el primer gobernante autonómico que consiguió serlo por el apoyo de Vox.

El trifachito y la involución en Andalucía

Produce embarazo recordar lo que hace cuatro años estaban diciendo los líderes de la izquierda sobre la regresión total que iba a sufrir Andalucía bajo el gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. ¿Cómo era aquello? ¡El trifachito!

Lo peor que le puede ocurrir a un dirigente político es que el apocalipsis que anuncia no se produzca

Lo peor que le puede ocurrir a un dirigente político es que el apocalipsis que anuncia no se produzca. Y que en lugar del desastre total por el imperio del fascismo lo que refleje el CIS es que la gestión de Moreno obtiene un 6 sobre 10 y que el crecimiento de Vox no es a costa del PP sino a costa de Podemos. De lo que una vez fue Unidos Podemos y hoy son las coaliciones yolandista y teresista. De los 17 escaños de hace cuatro años a los 11 de ahora, con el ruidoso divorcio, entre medias, de los Teresa-Kichi y los Iglesias-Montero.

Feijóo da por hecho la investidura

Visto el CIS, que esta vez no difiere de las otras encuestas, como a Moreno le vaya mal el día 19 va a una sorpresa gigante. Sobre todo para él. Y para Feijóo, que ayer daba por hecho aquí que si el PP suma más escaños que toda la izquierda junta, la investidura la tienen hecha.

Yolanda Díaz da lecciones a quienes discrepan de sus análisis

En su día grande porque el paro ha bajado en cien mil personas en mayo, y porque desciende por debajo de la barrera psicológica de los tres millones de parados, Yolanda Díaz hizo un ejercicio de humildad y contó el tiempo en ministros.

Cuatro ministros y ministras hasta llegar yo y hacer historia. Los datos de mayo son tan buenos que la vicepresidenta considera despejadas todas las dudas sobre las virtudes de su reforma laboral, la mini reforma que no modificó los aspectos esenciales de la del año 2012.

Contratos temporales vs fijos discontinuos

La vicepresidenta sintió ayer la necesidad de ponerse a dar lecciones a quienes discrepan. Primero, Feijóo, que había dicho en este programa que los datos del paro están maquillados porque los contratados temporales de antes ahora se llaman fijos discontinuos.

No está preparado para gobernar y yo sí, es el mensaje. En rigor lo que dijo aquí Feijóo no es que los fijos discontinuos sean una novedad de la reforma laboral (esto igual a la vicepresidenta se lo contaron mal), sino que como ahora los contratos de oficio tienen que ser fijos, no pueden ser temporales, quienes antes se apuntaban al paro al vencer su contrato temporal ahora no se apuntan porque son fijos discontinuos, aunque durante largos periodos no trabajen.

En esos periodos cobran paro pero aparecen en el registro como demandantes de empleo no ocupados, no como parados. La EPA, sin embargo, sí los considera parados.

Segundo aleccionado ayer, el gobernador del Banco de España

Segundo aleccionado ayer, el gobernador del Banco de España. Ya contamos aquí que hay ministros que le han puesto la cruz a Hernández de Cos y desearían poder destituirle. La vicepresidenta sostiene que el gobernador no conoce a cuánto ascienden las pensiones en España.

La vicepresidenta sostiene que el gobernador no conoce a cuánto ascienden las pensiones en España

Sí sería llamativo, sí, que el Banco de España hiciera sus informes sin tener presente los datos de ingresos y gastos del país. Aunque podría ocurrir, verdad, que sabiendo cuál es la pensión media, cuál es el salario más común, cuáles son los ingresos del Estado, lo que estuviera diciendo el gobernador es que las cuentas, con un 8% de inflación, no salen.

La inflación que tenemos no estaba en ninguna previsión oficial

Seguro que la vicepresidenta Díaz admite que la inflación que hoy tenemos no estaba en ninguna previsión oficial, no desde luego cuando se reformó la ley para que las pensiones suban lo mismo que los precios sean estos los que sean. De modo que lo que el gobierno, y ella misma, tiene que explicar es cómo cuadrarán su promesa de no tocar esa norma con los números, que no son elásticos.

Quién se cree que es el gobernador para opinar sobre lo que no sabe

Esto de arremeter contra el gobernador del Banco de España cuando avisa sobre el coste de las pensiones no es nuevo. Yolanda Díaz es mucho más educada que aquel dirigente de la UGT que, siendo gobernador Fernández Ordóñez, le exigió que se metiera en sus sus asuntos.

Yolanda es educada y nunca se haría un José Ricardo Martínez. Pero la idea de fondo es un poco la misma: quién se cree que es el gobernador para opinar sobre lo que no sabe. Si de algunos ministros dependiera, el gobernador tendría que irse…