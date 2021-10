LEER MÁS Así es la nueva Ley de Vivienda: regulación de precios y recargo a pisos vacíos

Celebrando hoy la vid, la uva y el vino, como si fuéramos todos Raúl del Pozo ¡viva el vino! De La Mancha, en este caso, porque en La Mancha estamos para iniciar la Fiesta de la Vendimia de Onda Cero: nuestros programas se suman a la divulgación del trabajo del campo y la cultura del vino emitiendo estos días desde Alcázar, Tomelloso, Campo de Criptana, El Provencio y, naturalmente, Socuéllamos, que es donde hoy estamos.

Íbamos a haber hecho el programa en un lagar, pero se nos quedaba pequeño para toda la tropa que va a pasar por aquí hasta las doce y media de la mañana. Así que nos hemos venido al Museo del Vino y al Faro de La Mancha que es su torre de treinta metros de altura (34 para se exactos).

Once ruedas de prensa ha tardado la ministra Rodríguez en caer en la tentación de criticar a la oposición

Un saludo a la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que es la de la tierra. Ciudadrealeña. Que a finales de julio, en este programa, aseguró que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sería para informar de lo que hace el Gobierno, no para criticar lo que hace la oposición. En contra de lo que acabaron haciendo todos sus predecesores.

Lo intentó poco la ministra. Once ruedas de prensa ha tardado en caer en la tentación de criticar a la oposición desde la sala de prensa de La Moncloa. Esto fue ayer.

No parece que nada de esto fuera una decisión del Consejo de Ministros. Hemos aprobado un decreto para dejar a Casado fuera del sentido de Estado. Esas cosas, al Parlamento. O a los mítines. En el Consejo de Ministros, información sobre lo que ha aprobado el Consejo. No será porque ayer no hubiera tela de la que informar. Por ejemplo, qué pasó para que el acuerdo entre la parte socialista del Gobierno y la parte Podemos (perdón, la parte Yolanda, que Podemos es una marca superada) se precipitara en la mañana de ayer cuando hasta la noche anterior habían estado diciendo los dos equipos que las posturas estaban muy alejadas. Alejadísimas. Era como si los de Socuéllamos tuvieran que negociar los presupuestos con los de Tomelloso. Vecinos pero rivales.

Pues no debía de ser para tanto. El proyecto de Presupuestos, en realidad, lo tenían ya hecho. No era eso lo que negociaban. Eran las dos condiciones que había puesto Podemos para aprobar ese proyecto. Que eran que el presidente les firmara el compromiso de reformar el impuesto de Sociedades para que haya un suelo del 15%. Y hacer una ley de vivienda que regule los precios y separe a los propietarios en dos grupos: los particulares con menos de diez pisos en alquiler y los grandes fondos que tienen muchos más de diez. Los buenos y los malos. A los buenos, inventivos para que alquilen. A los malos, castigo: más impuestos si no alquilan y tope a los precios cuando alquilen en zonas con precios elevados.

Si al presidente le parecen tan estupendas las exigencias que ponía su vicepresidenta morada, ¿por qué ha tardado tanto en bendecirlas?

Pregunta: si al presidente le parecen tan estupendas las exigencias que ponía su vicepresidenta morada, ¿por qué ha tardado tanto en bendecirlas? El domingo decía Iván Redondo que Sánchez no es que cambie todo el tiempo de criterio, es que tiene determinación. Pues será eso. Porque en julio predicaba que tocar ahora los impuestos de las empresas no era una buena idea.

No iba a abrir una revisión hasta que la ha abierto. No era buena idea castigar a los propietarios de muchos pisos (había que incentivarles) hasta que lo ha sido. Hace bien Podemos (perdón, Yolanda) en cantar victoria porque es el presidente el que ha ido cambiando su postura a lo largo del año. Podemos siempre ha estado en lo mismo, la intervención, o el intervencionismo, ésa es su receta: para los salarios, para la electricidad, para los contratos, para la vivienda.

Pero bueno, lo que hay todavía es una declaración de intenciones. Ni hay ley de Presupuestos aprobada por el Congreso ni hay ley de Vivienda todavía presentada. Hay campaña promocional, eso sí. Con salmos que ya conocemos porque son los mismos que han utilizado antes todos los gobiernos que ha habido. Prepárense, porque esto es lo que escucharemos: son los Presupuestos más sociales de la Historia, son los más expansivos, los más equilibrados, los más justos, los más necesarios, los que van a cambiar España.

No se recuerda un escenario más prometedor para la juventud española desde los tiempos de los minipisos y las kelly finder

Los que van a cambiar España otra vez, porque ya la iban a cambiar los Presupuestos de este año. De la ley de Vivienda, qué le voy a contar. Es la varita mágica que garantizará que todos los jóvenes puedan emanciparse cuando así lo deseen. Empleo no hay manera de que encuentren y aún menos con un salario un poco holgado, pero gracias al gobierno los precios del alquiler estarán tirados y encima recibirán ayudas del Estado.

Brutos. Los dos primeros años de alquiler, el Gobierno te echa un cable. No se recuerda un escenario más prometedor para la juventud española desde los tiempos de los minipisos y las kelly finder de la ministra Trujillo. El Gobierno de coalición, de hito en hito, todos los días haciendo historia.