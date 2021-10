Iván Redondo confirma que Sánchez le ofreció un ministerio para que se quedase en el Gobierno

Tras mucho tiempo siendo el cerebro y la mano ejecutora detrás de las grandes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado mes de julio Iván Redondo se despidió de su puesto como asesor. "A veces en la política, en la empresa, como en la vida, además de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante: saber parar. Gracias por todo. Ha sido un honor. Nos volveremos a ver", decía Redondo en su carta de despedida.

"Pedro Sánchez me ofreció un ministerio"

Durante su entrevista con Jordi Évole en La Sexta, Iván Redondo ha querido dejar claro en varias ocasiones que no le echaron de la Moncloa, sino que fue él quien decidió irse hasta en tres ocasiones, siendo la última la definitiva. Además, admite que Sánchez le llegó a ofrecer un ministerio, "pero yo no me veía en esa posición".

"El día que me fui hubo llantos y también hubo aplausos. Fue una despedida muy calurosa", ha recordado sobre sus días como asesor de Sánchez. De aquella época lo que más echa de menos son las conversaciones, "que ahora no se pueden producir, no deben producirse; yo debo estar en segundo plano".

"La última conversación con el Presidente acabó con un apretón de manos"

Jordi Évole ha preguntado a Iván Redondo por su última conversación con Pedro Sánchez antes de que dejara de ser su jefe de gabinete. "La última conversación con el Presidente acabó con un apretón de manos. Fue sincera y cercana, un momento que nos guardamos para los dos", sostiene el ex asesor.

Tenso debate sobre la factura de la luz

En relación a la histórica subida de la factura de la luz, uno de los temas más polémicos relacionados con el Gobierno, Iván Redondo ha negado que las empresas eléctricas tengan algún poder sobre el Gobierno. "Entonces, ¿por qué se tardó tanto en actuar para intentar limitar la subida del precio de la luz?", pregunta el periodista.

A raíz de esa cuestión, ambos han protagonizado un tenso momento al hablar del elevado precio de la electricidad, donde Évole le recuerda que, aunque el Gobierno dice ser de izquierdas, "no se estuvo pendiente de los más débiles".

¿Trabajaría para una eléctrica?

Asimismo, Jordi Évole ha querido saber qué haría Redondo si una eléctrica le pidiera asesoramiento. Iván Redondo ha contestado con firmeza: "Tendría que valorarlo", aunque según explica, todavía no se le ha presentado la ocasión.