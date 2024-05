Monólogo de Alsina: "Diplomacia de combate"

Ya tiene el presidente Sánchez la respuesta. Ahora le toca a él decir cuál es la nuestra.

Desde esta madrugada tiene la respuesta de Milei. Que no le habrá sorprendido. Conociendo al personaje -de vocación, provocador; de profesión, incendiario- lo previsible es que se cubriera de flores a sí mismo por haberse plantado en Madrid para, ejerciendo de león, llamar corrupta a la mujer de Sánchez desatando las lágrimas del socialismo que, según él, equivale a pobreza y muerte.

Hacer caricatura de Milei es imposible porque él se exhibe como caricato. La deformación de la realidad es uno de los combustibles que ha utilizado para llegar a donde ha llegado.

Compareció de madrugada el presidente argentino en una televisión de allá para desdeñar la exigencia de una disculpa que le ha hecho Sánchez y perseverar en el choque con nuestro presidente sugiriendo que exagera la nota y hace teatro.

Antes de Milei ya habían dado pistas su portavoz y su ministro del Interior de que no iba a desdecirse de nada de lo que dijo. Sólo la ministra de Exteriores argentina, más práctica, ha abogado por reconducir cuanto antes las relaciones entre los dos gobiernos para no perjudicar a las dos sociedades para las que gobiernan, la española y la argentina. Tiene callo la embajadora, a estas alturas, porque Milei ha ido haciendo amigos (o deshaciéndolos) en México, en Brasil o en Colombia antes de ganarse el bocinazo del gobierno de España.

Milei no recula. Bien es verdad que tampoco ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, que vendría a ser la decisión gemela a la que ha tomado el gobierno de España. Y conocida la posición del presidente argentino, ahora le toca al presidente de nuestro gobierno, Sánchez, desvelar qué entiende por respuesta acorde a la dignidad de España. Es decir, hasta dónde entiende que debe llevar la crisis diplomática con Argentina en vista de que Milei le ha ignorado.

Tic tac, tic tac, que diría Pablo Iglesias. Cómo seguirá esta historia. (Iglesias, por cierto, dice que Sánchez se victimiza, otra vez). Ha sido nuestro gobierno quien, después de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires convocó al embajador argentino y advirtió de que tomaría nuevas medidas si Milei no se disculpaba. Ahora tendrá que tomarlas. ¿Expulsión del embajador? ¿Retirada permanente de nuestra embajadora? ¿Ruptura de relaciones? ¿Guarda proporción el desencadenante del choque con una medida extrema como ésa?

Si esta situación sirviera para que Milei tenga presente el cargo que ocupa y asumiera que incurrió en delito de difamación al llamar corrupta a Begoña Gómez al menos habría un fruto del que felicitarse.

Si esta situación sirviera para que el gobierno de España tenga presente la institución que es y evite arremeter contra el presidente de la Argentina por antidemócrata, negacionista o presunto consumidor de sustancias (no es papel del gobierno meterse en la gresca política con el jefe, democráticamente elegido, qué le vamos a hacer, de otro Estado) habría dado un fruto aprovechable.

Qué gran oportunidad perdió en su día Óscar Puente de haberse disculpado (de verdad) por el patinazo que cometió al sugerir que este hombre se drogaba para que ahora estuviera cargado de razón el gobierno al exigirle a Milei que también si disculpe.

Por el camino lo que hemos visto es que al PP le sale urticaria sólo de pensar en defender a Sánchez del ataque de un presidente extranjero y que el gobierno dedica más esfuerzo a hablar del PP, y a identificar a Feijóo con Milei o por activa o por pasiva, como sea, que a hablar del propio Milei.

Canta un poco la gallina cuando el coro ministerial repite, afinado, que lo grave aquí es que Feijóo no diga lo que el gobierno le está exigiendo que diga.

Canta la gallina cuando aprovechando que Milei pasó por Madrid, y por Vox, el ministro pluriempleado de Cultura, portavoz de Sumar a tiempo completo y ministro en el rato que le queda, Urtasun, le retira al PP la condición de partido calificado para gobernar España.

Hombre, eso déjelo que lo decidan los ciudadanos en las urnas, ¿no, ministro? No parece que le corresponda a un ministro del gobierno de España decidir quién puede gobernar España y quién no.

Por el camino, el gobierno ha tocado la corneta en el empeño de obligar a elegir bando. Quien no comparta lo que ha dicho Milei, que se signifique públicamente. Porque quien no lo haga, empresas incluidas, será tachado de complicidad con la ultraderecha que amenaza la democracia. Premio a la empanada del día para Estrella Galán, candidata de Sumar a las europeas, por reprochar a Milei que no trate al presidente Sánchez como lo que no es.

Con permiso de la candidata, ocurre que Sánchez no es jefe de Estado (hay un rey). Y ocurre que Milei sí es jefe de Estado, venga a mitinear o venga como quiera: sigue siendo jefe de Estado, ahí radica la gravedad de su arremetida contra el gobierno del país que visita.

Y premio a la cordura hoy para Pepe Álvarez, líder de la UGT, que es capaz de distinguir, a diferencia de algunos colegas suyos, la defensa de los intereses españoles en Argentina (reunión de ejecutivos con el presidente extranjero que los convoca) con el aval a las imputaciones de Milei al gobierno de España (que aún no se habían producido). Incluso es capaz Álvarez de aplaudir una declaración de la patronal CEOE sin que le salgan ronchas.

Sánchez tiene razón en que hay que defender a las instituciones españolas de la difamación de gobernantes extranjeros. Diría más: también hay que defenderlas de la difamación de gobernantes españoles. Y eso vale para cuando Ayuso imputa a Sánchez un pucherazo y para cuando Sánchez tacha a Ayuso de corrupta.