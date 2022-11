Cuántas veces nos habremos hecho todos la pregunta en estos nueve meses de guerra: qué pasa si uno de esos misiles que lanza Putin acaba impactando no en Ucrania sino en Polonia. Territorio de la OTAN.

Ahora ya no es tiempo de preguntárselo sino de responderlo. Porque podrían haber sucedido ya. Eso se desprendía de las primeras informaciones que hace doce horas difundió Polonia, aunque ahora estén todos los gobiernos OTAN consultando unos con otros en el afán de enfriar y darse tiempo.

A nadie le interesa dar por hecho que Rusia ha atacado Polonia

Han trascurrido doce horas desde que se supo que en una localidad polaca -polaca que no ucraniana- se registraron dos explosiones. Coincidieron con la lluvia de misiles que Putin lanzó ayer contra las principales ciudades de Ucrania, incluida Leópolis, la más cercana a la frontera polaca y más cercana a esta localidad de Polonia donde se produjo el impacto. Parece lógico que la primera conclusión fuera que Rusia había errado el tiro, había sobrepasado la frontera, y había atacado territorio de la OTAN.

Aún está por ver que ésa acabe siendo la conclusión definitiva de la propia OTAN. Los gobernantes OTAN que están en Bali asistiendo a la cumbre del G-20 se reúnen hoy para ver qué se hace. Y de sus primeras afirmaciones -la de Biden, en realidad- se desprende que a ninguno le interesa dar ya por hecho que Rusia ha atacado Polonia, ni siquiera por error.

La primera conclusión fue que Rusia había errado el tiro, había sobrepasado la frontera, y había atacado territorio de la OTAN

Informes preliminares no confirman la autoría rusa y por la trayectoria es improbable.

Porque si se da por hecho que ha habido agresión rusa a un país OTAN, la organización habría de acudir en defensa de Polonia y pactar una respuesta. Esa posible explicación que enfriara las cosas podría ser que los misiles rusos fueron alcanzados y desviados por las baterías antiaéreas ucranianas, de tal forma que habrían impactado en Polonia pero no porque Putin quisiera.

Puede ser una salida. O la única salida para impedir que el conflicto se desborde. Estados Unidos no confirma la autoría rusa del ataque. La OTAN, como tal, tampoco.

Moraviecki, el polaco, pide reunión de la Alianza y advierte del uso y abuso de la desinformación por parte de Putin. Pero sin dar el paso (quizá no llegue a darlo) de proclamar que su país ha sido atacado. Horas de suspense. Y horas de tensión.

Estados Unidos no confirma la autoría rusa del ataque. La OTAN, como tal, tampoco

La noticia de lo ocurrido sacudió anoche la cumbre del G-20, que hasta ese momento estaba siendo más carne de meme que otra cosa, por los atuendos balineses que les colocaron a los jefes de Estado y de Gobierno, Sánchez incluido.

La mayoría de los gobiernos habían cargado contra Rusia por iniciar y prolongar una guerra que está generando crisis y pobreza en todo el continente europeo. El ministro ruso Lavrov se ha largado antes de acabar quejoso de que se le dieran veinte minutos de intervención telemática a Zelensky.

Ah, y dicen las crónicas que el presidente chino Xi lanzó un dardo a Putin al criticar que se use el gas y el petróleo con fines geopolíticos. ¡Un dardo! El chino lanza dardos al ruso mientras éste siembra de misiles Ucrania. Y aún habrá que aplaudir al chino.

Las consecuencias de reformar delitos y penas

En España, la semana se nos ha metido en debates legales. O en debates sobre las consecuencias de reformar delitos y penas.

El Gobierno se resiste a desvelar sus planes concretos para diluir la malversación y convertir a los malversadores del procés en simples administradores descuidados. Desactivar el delito de la malversación es pieza esencial del puzzle que va armando Sánchez para achicar la responsabilidad penal de quienes hace cinco años intentaron tumbar la Constitución en Cataluña. Reescribir la historia, blanquear a quienes delinquieron y afianzar la mayoría parlamentaria para lo que queda de legislatura y, salvo que las urnas digan lo contrario, la siguiente.

Reescribir la historia, blanquear a quienes delinquieron y afianzar la mayoría parlamentaria para lo que queda de legislatura

Claro, cuando has estado años predicando que la malversación es corrupción, que desviar dinero público para fines ilícitos (pagar favores, comprar voluntades, financiar un partido político) es indudablemente corrupción, desandar ese camino y convencer al personal votante de que ya no lo es resulta trabajoso.

Para el PSOE, por supuesto. Para Podemos, por supuesto. Pero tambièn para Esquerra, que lleva años llamando corrupción al 3% de Convergencia Democrática. A ver si por librar del delito a los del procés vas a redimir como corruptos a los de Convergencia, antepasados de Junts. Por eso dice dice Rufián que hay que hacer cirugía para que beneficie sólo a los suyos.

Cirugía para que la ley beneficie sólo a los suyos

La sedición, como va a dejar de tener significado… Se mete en el Código que toda malversación es corrución salvo cuando la cometen los de Esquerra para financiar un proceso de autodeterminación ilegal y te queda el ordenamiento jurídico más claro que nunca. Para que no puedan venir luego jueces a interpretar la ley de otra manera.

Toda malversación es corrución salvo cuando la cometen los de Esquerra para financiar un proceso de autodeterminación ilegal

Eso es. Los defines según quién sea su autor, y en qué partido milite, y lo dejas atado y bien atado. Puede parecer impopular convertir, de golpe, a los corruptos de antes en seres de luz, ahora, pero caminos más tortuosos ha recorrido Sánchez y los ha terminado. No me lo minusvaloren. ¿Hay voces discrepantes en el PSOE? Sí, como siempre. Page. El alcalde de Valladolid. Algún ministro mudo. Pero vamos, que Pedro dice que se haga y se hará. Lo que se va a malversar es el Código Penal.

Efectos no deseados de la ley del 'sólo sí es sí'

Cambiar una ley, un delito, una pena, tiene consecuencias. Quien legisla tiene que hacer el trabajo previo de adelantarse a esas consecuencias y decidir cuáles son deseables, y buscadas, y cuáles no, los efectos no deseados. Para asegurarse de que la ley consiga lo primero pero no abra la puerta a lo segundo.

El dieciocho de octubre La Vanguardia publicó el caso de un violador condenado cuyo abogado defensor pedía la rebaja de la pena acogiéndose a la nueva ley del solo sí es sí. Ese día, en este programa, le pregunté al Fiscal General del Estado, García Ortiz, si podían producirse más situaciones como ésta, de otros condenados que entendieran que la nueva legislación les favorece. Ésta fue su respuesta.

Cada caso es distinto, pero la Fiscalía se ponía a la tarea de unificar criterio. El violador del que se daba noticia no vio reducida su condena, por ejemplo. Pero ayer se supo que hay tres casos de rebajas que sí se han producido en la Audiencia Provincial de Madrid. Y en dos de los cuales la Fiscalía ha estado de acuerdo en que no quedaba más remedio.

El ministerio de Igualdad siempre negó que estos efectos nocivos de la nueva ley fueran a producirse

El ministerio de Igualdad siempre negó que estos efectos nocivos, contraindicaciones, de la nueva ley fueran a producirse.

¿Se abrió una fisura en la ley?

Ahora que ya se están produciendo esos efectos perniciosos, al ministerio se le vuelve a preguntar por el asunto, lógicamente. Nadie discute que el objetivo de la ley no era éste sino el contrario, clarificar los supuestos y endurecer el castigo a lo que antes se consideraban abusos y hoy son violaciones. Lo que se discute es si se abrió una fisura que pueda ser aprovechada por los ya condenados.

La jueza Victoria Rosell, alto cargo de ese ministerio, lo niega. Ayer se pronunció sobre la primera revisión de condena conocida, un hombre que violó a su hijastra, leyéndole la cartilla al tribunal por no haber aplicado bien la nueva norma. Y eso que ella misma dice que aún no tiene la resolución completa, sólo informaciones de prensa.

Tesis de la jueza que ejerce de portavoz del ministerio en este tema: con la nueva ley era posible mantener la pena a este violador porque claramente existió prevalimiento, superioridad por ser el padrastro. En este programa que usted escucha la señora Rosell no ha querido explicarse. En Radio Nacional, anoche, sí.

No hay fallos en la ley, hay una campaña reaccionaria para asustar a las mujeres y generar manía al Gobierno

No hay fallos en la ley, hay una campaña reaccionaria para asustar a las mujeres y generar manía al Gobierno. Lo que pasa es que otros jueces, tan jueces como Rosell, sostienen que no se puede cambiar la sentencia que fue emitida en su momento. Y que si entonces no se consideró la superioridad o parentesco como agravante, no se puede añadir ahora. Que sólo cabe revisar la pena.

Ocurre que, además, hay otros dos casos de rebajas, también conocidos ayer, con circunstancias diferentes: un individuo que violó con un objeto a una menor y otro que pagó a unos menores por dejarse tocar y grabarles fotos. Y en este último lo que dice el tribunal es que el delito por el que se le condenó, abusar sexualmente utilizando el engaño, ha sido destipificado cuando el engañado es mayor de dieciséis años.

El debate jurídico existe, y a mayor número de casos -como cada caso es un mundo, que diría el fiscal- más difícil resulta despacharlo todo con una censura a la forma de interpretar la ley de los jueces (y juezas: en una de estas reducciones de penas han participado dos magistradas).

El PSOE se abre a retocar la ley del 'solo sí es sí'

La parte socialista del Gobierno, dice hoy El País, se abre a retocar la ley en el Parlamento. Se refiere a esta frase de ayer de la ministra Montero, María Jesús.

Aceptar que la ley puede haber abierto una fisura indeseable no es querer tumbar la ley, es querer mejorarla. Parece un postura razonable. Pero escuche la reacción de la señora Rosell a la reflexión de la ministra de Hacienda. Una cosita para la ministra.

No vaya a parecer que el ministerio de Igualdad ha podido equivocarse en algo

Nadie se plantea revisar nada, dice la delegada del Gobierno. Debe de haber consultado el tema con todo el mundo para hacer una afirmación tan categórica. No vaya a parecer que el ministerio de Igualdad ha podido equivocarse en algo. Puede que éste sea el único ministerio del mundo en el que nadie nunca se equivoca.