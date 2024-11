Monólogo de Alsina: "Que cada palo aguante su vela"

Quince días después, qué menos que haber escarmentado. Gobierno valenciano y gobierno central -y gobierno catalán, y gobierno andaluz- solicitan a sus gobernados que permanezcan atentos durante todo el día a los avisos que emite la Agencia de Meteorología, las recomendaciones de Protección Civil y la información sobre desplazamientos y actividades suspendidas que vayan facilitando los propios gobiernos, las autoridades.

La primera Dana después de la riada

No es la primera vez que tenemos una Dana -empezó ayer y durará hasta el viernes-, no es la primera vez que se esperan lluvias muy fuertes en algunas provincias pero sí es la primera Dana después de la riada.

No es un secreto que la inquietud con la que empieza el día no es tanto que llueva, o que llueva mucho, como que lo haga en una zona devastada por el tsunami de hace dos martes -como lo llaman los damnificados-, en la que las infraestructuras siguen seriamente dañadas, muchos de los desagües están afectados, hay colectores taponados y la tierra, en fin, no hay manera de que absorba ya más agua.

La inquietud es que esta Dana sobre los efectos de la Dana anterior arruine buena parte de los trabajos de recuperación que ya se han hecho

La inquietud es que esta Dana sobre los efectos de la Dana anterior arruine buena parte de los trabajos de recuperación que ya se han hecho y percuta negativamente sobre el estado anímico de decenas de miles de personas que están desfondadas.

Los avisos se van actualizando y el grado de riesgo -esto es lo más relevante- también se actualiza en función de lo que va pasando. Le pregunto a Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, de qué información dispone a esta hora y qué necesita saber la población de cada zona. Empezando por Málaga, que es donde está declarado el aviso rojo en media provincia, toda la costa y la capital incluida.

Qué menos que haber escarmentado

Quince días después, qué menos que haber escarmentado. Y no sólo en la provincia de Valencia. Suspendidos colegios y centros de día en Málaga y Granada. Restringidos desde las seis de la mañana los desplazamientos de vehículos en las cinco comarcas del sur de Tarragona. Suspendida toda actividad que no sea esencial y recomendado el teletrabajo, para el que pueda. Decisión que tomó anoche el gobierno catalán.

Son varios los ayuntamientos que han recomendado ya a la población permanecer en casa

No abren los colegios hoy de cincuenta municipios de la Comunidad Valenciana, incluidos los de la gran ciudad, que es Valencia. Ni colegios ni universidades. Y hay llamada a los voluntarios que han estado estos días dejándose los cuernos en la Huerta Sur para que se abstengan en esta jornada de intentar llegar hasta los municipios. Son varios los ayuntamientos que han recomendado ya a la población permanecer en casa. Y aquellos cuyas casas son bajos, estar alerta porque en caso de inundación no basta con permanecer, hay que buscar refugio en un piso alto.

Avisos, información y medidas preventivas

Avisos, información, medidas preventivas y población pendiente de lo que se vaya comunicando a través de los medios tradicionales, las redes sociales y, en último caso, las alertas a los teléfonos móviles.

Confesaba ayer el ministro Puente en este programa su preocupación por el efecto de estas lluvias de hoy sobre los arreglos provisionales que se han habilitado en las carreteras, especialmente el baipás de la A-7, abierto a partir de esta próxima noche y solución de urgencia hasta que se pueda construir el nuevo puente que sustituya al que se llevó por delante la riada.

El portavoz oficioso elegido para dar la cara por Sánchez en el Congreso

A las nueve de la mañana sube a la tribuna del Congreso el ministro para crisis de todo tipo, Ángel Víctor Torres, portavoz oficioso del gobierno desde hace días y elegido por Sánchez para dar, en ausencia de Sánchez, la cara en el Hemiciclo.

Podría haber subido a la tribuna la vicepresidenta Montero, que es la más alta autoridad, por detrás de Sánchez, en el comité de crisis que tiene operativo el propio gobierno. O podía haber subido Marlaska, que es de quien depende la dirección general de Protección Civil y Emergencias. Pero se le ha encomendado la tarea al ministro de Política Territorial(comodín que vale para todo) y Memoria Democrática. Mazón -eso sí habrá que reconocérselo- se ha encomendado a sí mismo responder al control de la oposición mañana en su Parlamento.

Cabe esperar que el ministro, fiel al guión de la Moncloa, haga un canto a la fortaleza del Estado frente a la desinformación y los bulos

Del pleno de esta mañana en Madrid cabe esperar que el ministro, fiel al guión de la Moncloa, haga un canto a la fortaleza del Estado frente a la desinformación y los bulos -marca de la casa- y evite los reproches al gobierno valenciano. Ya se encargarán de eso los portavoces de los grupos aliados del PSOE.

¿Estaba avisada entonces la población o no lo estaba?

Y ya se encargó ayer Teresa Ribera, que para ser -todavía, y aunque cada vez lo parezca menos- vicepresidenta del gobierno se ha apartado de la línea oficial -no es momento de reproches y culpas- para descargar ayer sobre el gobierno autonómico la negligencia de la falta de avisos a la población. Metió en un mismo saco la ministra los avisos rojos de la Aemet (ella lo llama alertas, pero se llaman avisos) y los riesgos de desbordamientos e inundaciones, que es de lo que avisan las Confederaciones Hidrográficas a Protección Civil.

Sobre la Aemet, dice la ministra que emitió su aviso rojo y que ese aviso lleva aparejada la recomendación a la población de que permanezca en casa. Es decir, que la población estaba avisada para permanecer en casa por el gobierno central. Quizá debería explicar la ministra cómo se hace caso a una recomendación de no salir de casa cuando uno tiene la obligación de ir a trabajar, por ejemplo. ¿Estaba avisada entonces la población o no lo estaba?

Admitió la vicepresidenta que es competencia de su ministerio vigilar el caudal en los cauces y barrancos.

Lo que no aclaró Ribera es si en algún momento su departamento recomendó activar el aviso a los móviles por el desbordamiento de la rambla del Poyo: de lo que hasta ahora ha trascendido se deduce que instó a la alerta pero por si se rompía la presa de la Forata, del barranco del Poyo todo lo que hubo fue un mail de la Confederación Hidrográfica, muda todos estos días para la prensa, informando con tono rutinario de que el caudal a las seis y cuarenta de la tarde era de 1800 metros cúbicos por segundo. A las seis de la tarde ya rozaba los mil, considerado umbral extremo, y no hubo email alguno. Cada palo tendrá que aguantar su vela.

El choque entre el PP y la ministra Ribera en Estrasburgo

El tono del choque entre el PP y la ministra Ribera en Estrasburgo fue agrio. Dolors Montserrat quiso saber si la futura comisaria dimitirá en caso de verse, ¿cómo dijo?, involucrada judicialmente.

Le faltará tiempo, supongo, al grupo socialista en las Cortes Valencianas para hacerle mañana esta misma pregunta a Mazón: ¿se compromete a dimitir si se ve involucrado judicialmente? Seguro que en las Cortes, el PP no aplaude tanto.

Feijóo no hace autocrítica ni se la hace a Mazón

Estuvo agrio también Feijóo, en su comparecencia donde Susanna Griso. Achacando a Sánchez no ya errores, negligencias o dejación de funciones, sino falta de humanidad.

Uno puede cometer el error de pronunciar una frase desafortunada, y que te persigue, como se ve, ya para siempre sin que eso le convierta en un deshumanizado que deja tirada a la gente porque le da igual. Dijo ayer Feijóo que hay que hacer autocrítica pero él no la hizo. Ni se la hizo a Mazón, al que se ha abrazado con convicción como quien se abraza a un árbol caído. Un abrazo por humanidad, debe de ser. La negligencia en casa propia ni se admite ni se verbaliza.

La negligencia en casa propia ni se admite ni se verbaliza

Por cierto, Santos Cerdán, fontanero jefe del PSOE, declaró ayer al saber que el PP europeo bloqueaba la coronación de Teresa Ribera como comisaria.

Lo que es el PP y lo patriotas que son. Ay, Santos, Santos. ¿No recuerda usted, o quizá nunca supo, lo que votó su partido cuando fue examinado para comisario Arias Cañete? Exacto, votó que no. ¿Sabe lo que dijo el PP? Que eso demostraba lo que es el PSOE y lo patriotas que son. No falla.