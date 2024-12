Monólogo de Alsina: "Sánchez se elige como sucesor"

Se nota, se siente, Pedro está presente. Se nota y se siente que la militancia socialista hoy se levanta pletórica. Recobrado el aliento. Recuperado el entusiasmo. Restablecida la ilusión de ganarle la guerra a los bulos, la desinformación, la máquina del fango. Es decir, la derecha. Y la ultraderecha, que ya son lo mismo salvo para Teresa Ribera, ahora que cogobierna Europa con un comisario de Orban y otro de Meloni.

Sánchez a perpetuidad, Pedro forever

Hoy la militancia socialista sale a la calle con brío renovado, inmune a las imputaciones judiciales de un tal Ábalos y un tal Koldo que al parecer pasaron una vez por Ferraz, sabiendo que todo lo demás es lawfare, jueces fascistas que quieren empapelar a Begoña para hacerle la puñeta al gran jefe, delincuentes confesos que hacen circular fotografías para perjudicar al gran jefe, periódicos y programas de televisión controlados por los poderes fácticos, derecha, derecha y más derecha, para amargarle el día al gran jefe.

El socialismo español se siente fuerte de nuevo porque Pedro ha garantizado que él, sigue. Convencido de que es el hombre que necesita su partido y el gobernante que necesita España

Hoy el socialismo español se siente fuerte de nuevo porque Pedro ha garantizado que él, sigue. Sin que nadie, esta vez, tuviera que pedírselo. Convencido de que es el hombre que necesita su partido y el gobernante que necesita España. Puede que en abril le flaqueara el ánimo -cómo no iba a flaquearle, si un juez de derechas con una hija de derechas y dos dnis montó una cacería contra su esposa-; puede que flaquera en abril, pero nunca mais, nunca más. En sus cincuenta y dos años de vida no había meditado tanto, mindfulness, y el fruto de su reflexión fue, a veinticuatro días de la navidad, esta buenanueva: su renovado afán de permanencia. Sánchez a perpetuidad, Pedro forever.

Con Pedro hasta el infinito y más allá

Un pasito p’adelante -que no p’alante, que eso es de Ayuso- y nunca un pasito p’atrás. La prioridad, les dijo Pedro a sus fieles, es volver a ganar las elecciones autonómicas y las generales. Por volver a ganar debe entenderse que no pase lo de la última vez, que las perdieron las dos, las autonómicas y las generales.

Los exégetas interpretaron que Pedro estaba anunciando que pueden contar con él como candidato de nuevo en 2027. Tampoco se han ganado el sueldo los exégetas, qué quieres que te diga. No es que puedan contar con él, es que deben contar con él. No se está postulando, está poniéndoles deberes. Con Pedro hasta el infinito y más allá.

La prioridad, les dijo Pedro a sus fieles, es volver a ganar las elecciones autonómicas y las generales. Por volver a ganar debe entenderse que no pase lo de la última vez, que las perdieron las dos

Y ya está. A estos quince segundos de clímax se reducen los tres días de congreso del PSOE. Bueno, estos quince segundos de exaltación del césar y estos veinte segundos en los que una delegada de la corriente crítica Izquierda Socialista, que aún existe, pidió intervenir para debatir la gestión de la Ejecutiva saliente. Invocó el artículo de los estatutos que aún conserva esa antigualla, debatir, y dice que el debate es previo a que se vote nada.

Ahí estaba Espadas, desenvainando. ¡Gracias, compañera! Ya puedes sentarte. Hasta ahí llegó el debate.

El Congreso Calimero del PSOE

Admitamos que estos actos ombliguistas de partido sólo despiertan emoción en el público general si hay cambios sonados, competición por el liderazgo o un giro ideológico. Y nada de eso hubo. Fue una kedada autocontemplativa. Teoría y práctica de cómo mirarse el ombligo y ensalzar a coro lo extraordinario que es el ombligo de Pedro. Y lo perseguido que está el ombligo, lo atacado, lo calumniado, lo maltratado. El Congreso Calimero del PSOE.

Fue una kedada autocontemplativa. Teoría y práctica de cómo mirarse el ombligo y ensalzar a coro lo extraordinario que es el ombligo de Pedro

¡La máquina del fango!, hacía tiempo. Con fruición la sacó a pasear de nuevo el presidente. Aunque después de la riada de hace un mes, igual esto de mentar el fango no es buen recurso. Aún están las máquinas retirándolo.

Cacería humana, dijo Santos Cerdán, ganador de esta competición autoreferencial por ver quién se escandaliza más al ver a un corruptor de nombre Aldama señalar como receptor de una mordida al secretario de organización que sucedió a Ábalos, anterior secretario de organización y agraciado, según Aldama, con varios cientos de miles de euros.

En un congreso socialista como éste, pero de 2017, los delegados, con idéntico entusiasmo al de ahora, con la misma disciplina, encumbraron al afable Ábalos como número tres en compañía de su número dos y hombre para todo, Koldo el custodio de los avales, Koldo el navarro. Pero qué necesidad habrá de recordarlo.

El ataque sin cuartel a un presidente legítimo

Se ha dolido la feligresía socialista del ataque sin cuartel que se viene produciendo a un presidente legítimo. Así lo proclaman, en salmo colectivo. Ataque sin cuartel a un presidente legítimo.

La desinformación -tan criticada estos días como ejercida- incluye presentar al actual presidente como el único que se vio sometido a ataques por tierra, mar y aire. De los anteriores presidentes nadie se acuerda, para qué. Con razón Pilar Alegría tiene lapsus y se le olvida que existió Suárez: la enfermedad partidista de nuestro tiempo es predicar que nunca antes sucedió nada igual.

Es interesante esta fórmula de ataque sin cuartel a un presidente legítimo; parecería que es que alguna vez hubo, en la democracia española, algún presidente que no lo fuera, legítimo, digo. Todos fueron legítimos y a todos les llovieron piedras. Pero la finalidad real de llamarle presidente legítimo es sugerir que el ataque sin cuartel tiene como impulsores a quienes se niegan a reconocer la legitimidad de Sánchez para gobernar (y no a quienes ven en la corrupción de un ministro de Fomento prueba suficiente de que el gobierno no está limpio).

La finalidad de llamarle presidente legítimo es sugerir que el ataque sin cuartel tiene como impulsores a quienes se niegan a reconocer la legitimidad de Sánchez

Llaman ataque sin cuartel a una mezcla forzada de procedimientos judiciales aún no resueltos, informes policiales que atribuyen corrupción a ex altos cargos del gobierno y el partido, declaraciones de corruptores confesos, líneas editoriales críticas y distorsiones y manipulaciones en redes sociales. Mezclándolo todo bajo una misma marca se evitan tener que discriminar entre hechos ya ocurridos -a saber, detenciones, imputaciones y toma de declaraciones-, opiniones que esos hechos han merecido en adversarios políticos y comentaristas de prensa y manipulaciones groseras que de esos hechos se han difundido en las redes sociales.

Mezclarlo todo sirve para convertir en sospechosos de malas prácticas a los jueces de instrucción que incomodan

Mezclarlo todo sirve para convertir en sospechosos de malas prácticas a los jueces de instrucción que incomodan. Sirve para alimentar el bulo de que toda decisión judicial o periodística que molesta al presidente, su familia, su partido y su gobierno (todo es ya una misma cosa) responde a la animadversión política de quien la toma y a su militancia en una especie de ejército fantasma de antisanchistas ilegítimos.

Sánchez lleva atribuyendo los flojos resultados electorales de su partido a los bulos, la desinformación y el trumpismo desde mayo del año pasado

No es novedad, el presidente está en ello desde mucho antes de su espantada fake del pasado abril. Lleva atribuyendo los flojos resultados electorales de su partido a los bulos, la desinformación y el trumpismo desde mayo del año pasado, cuando las elecciones autonómicas desalojaron del poder a Armengol, hoy presidenta del Congreso; a Ximo Puig, hoy embajador en la OCDE; a Fernández Vara, hoy vicepresidente del Senado; a Concha Andreu, hoy senadora; y a Lambán, hoy… hoy en fase de retirada.

Las investigaciones judiciales siguen

Entretanto, las investigaciones judiciales siguen. Un juez del Supremo interrogará a Ábalos por la corrupción -presunta- en su ministerio y su secretaría de organización. Y otro juez del Supremo decidirá en breve si cita a la jefa de gabinete del ministro López para que informe de dónde le llegó a ella el correo confidencial de un abogado que estaba en poder de la fiscalía.

Lobato entregó el viernes sus guasaps con la señora Sánchez Acera. Ella le envía el correo electrónico del abogado amputado, sin el encabezamiento que recoge a quiénes (dos fiscales) ha sido enviado. Lobato pregunta ‘la carta, ¿cómo la tenemos?’ Y Acera responde: ‘Porque llega, la tienen los medios’. No es concluyente la respuesta como para afirmar que esté admitiendo que la filtra la Moncloa.‘La tienen los medios’ pudiera significar que ‘la tienen porque se lo ha pasado la misma persona que nos lo ha pasado a nosotros’ pero también que ‘la tienen y alguno de ellos me la ha pasado a mí’.

Es natural que el juez tenga que preguntarle ahora a Sánchez Acera quién se lo hizo llegar a ella

Estaríamos, en este segundo caso, ante un periodista, o asimilado, que habiendo recibido en un medio la filtración de un documento confidencial que pone en aprietos a Díaz Ayuso se lo hace llegar a la jefa de gabinete de López en una suerte de trabajo en equipo, supongo. Es natural que el juez tenga que preguntarle ahora a Sánchez Acera quién se lo hizo llegar a ella. Y si era consciente de que estaba animando a Lobato a airear en público material reservado.

De sillón en sillón oficial

De Pilar Sánchez Acera se ha sabido este fin de semana que cesó como consejera de la empresa pública Paradores y de Loterías del Estado. Sillones que compatibilizó con el de jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente porque estos puestos son utilizados por la Moncloa y algunos ministerios para procurarle a cargos intermedios un plus salarial en forma de dietas, no me lo llamen sobresueldos.

Hay gente que lleva toda la vida saltando de sillón en sillón oficial, gentileza del partido en el que militan y de su líder, Pedro, agencia de colocación

En Paradores está de presidenta ahora la ex ministra Sánchez y de Paradores es ex presidente el hoy ministro Óscar López. Hay gente que lleva toda la vida saltando de sillón en sillón oficial, gentileza del partido en el que militan y de su líder, Pedro, agencia de colocación.