España inicia la semana pendiente más del balón que de otra cosa. Echando números para saber a qué atenerse el jueves. Jueves, primer día de diciembre, ocho de la tarde. España estará midiéndose a Japón en el estadio al Jalifa y Alemania lo estará haciendo con Costa Rica en el Al Bayt.

Frente a los alemanes, anoche, el empate a uno. Se pareció poco a la goleada del debut que encajó Costa Rica, pero al menos no palmamos. Un punto es un punto. Y sirve para mantener la cabeza de grupo y, como se dice en estos casos, para depender de nosotros mismos. Hoy la España futbolera se despierta con la calculadora en la cabeza y cruzando los dedos para que Japón no nos descalabre y para que en el otro partido no se produzca una sorpresa.

El miércoles Grande-Marlaska espera sobrevivir a la goleada parlamentaria

Antes del jueves llegará el miércoles. Y ese día quien espera sobrevivir a la goleada parlamentaria es el ministro del Interior Grande-Marlaska. El Congreso le examina a petición de varios grupos parlamentarios por la versión que dio de los hechos ocurridos en la valla de Melilla el pasado mes de junio. Esta frase que recogió el reportaje de la BBC y que el miércoles le será recordada.

La petición se formuló antes de que el viernes pasado los diputados de la comisión de Interior pudieran ver todas las grabaciones de vídeo que el ministerio ha entregado a la cámara y que, a juicio de todos ellos (salvo el PSOE) prueban que, en el mejor de los casos, el ministro mintió cuando dijo que los hechos sólo habían afectado muy tangencialmente a España.

Podemos redobla sus críticas contra un ministro que nunca les ha caído en gracia

En esto hacen causa común no sólo los grupos de la oposición sino también la mayoría de los grupos de la mayoría gubernamental, es decir, el gobierno en sentido amplio que constituyen Podemos, Esquerra y Bildu. Sobre todo, Podemos. Que redobla sus críticas contra un ministro que nunca les ha caído en gracia y por una política, la migratoria, que entienden (y con razón) que se diferencia poco de aquella que le criticaba el PSOE a los ministros de Interior del PP.

En Melilla y en Ceuta. Porque en Ceuta tendrá que sentarse en un banquillo quien era delegada del Gobierno cuando la devolución de menores a Marruecos en mayo de 2021. La juez que ha investigado los hechos entiende que se saltó la ley, presuntamente, ignorando premeditadamente la condición de vulnerables de esos menores.

Es un procesamiento transversal, digamos, porque además de la ex delegada del Gobierno, socialista, será juzgada la vicepresidenta del gobierno autonómico, que es del PP. Ambas, según la juez, obviaron de manera grosera normas que son de obligado cumplimiento.

España metida en huelgas

Empieza el lunes con España metida en huelgas. En Madrid, segunda semana del paro a que están convocados los médicos de atención primaria. Mantiene el paro el sindicato Amyts porque sólo ve parches en las propuestas del gobierno Díaz Ayuso.

En Cataluña, el sindicato de Metges anuncia hoy su calendario de movilizaciones, que veremos si incluye huelga y/o manifestaciones. Sostiene su secretario general, Xavier Lleonart, que la sanidad pública en Cataluña atraviesa una situación insostenible. Y que el gobierno de Pere Aragonés no ofrece más que palabras, palabras y más palabras.

En Correos señalan al presidente Serrano, que llegó al cargo de la mano de Sánchez

Hay huelga convocada desde hoy en la empresa pública Correos. La secundan siete sindicatos. No la secundan UGT y Comisiones Obreras, que son los mayoritarios. Los que sí acusan a los que no de aceptar migajas de la dirección a cambio de no generar problemas. Sostienen que los trabajadores pierden poder adquisitivo mientras los directivos cobran salarios demasiado abultados.

Y señalan al presidente Juan Manuel Serrano, que llegó al cargo de la mano de Sánchez. Serrano era, de hecho, estrechísimo colaborador de Sánchez cuando dio la batalla en su partido para recuperar la secretaría general. Después, y para decepción de Serrano, no le incluyó en su equipo de la Moncloa. Le compensó, meses más tarde, con la presidencia de una empresa pública. Como premió a Maritcha Ruiz Mateos con la presidencia del Hipódromo madrileño.

En cualquier otro lugar sería imposible que accediera a la presidencia de una empresa pública una persona procesada por malversación de capitales. Pero en Cataluña la vara de medir es distinta

Por cierto, y hablando de empresas públicas, nuevo ejemplo de la excepción catalana. En cualquier otro lugar de España resultaría imposible que accediera a la presidencia de una empresa pública una persona procesada por malversación de capitales. Pero en Cataluña la vara de medir es distinta. Por eso presidirá la empresa pública Puerto de Barcelona el diputado Lluis Salvadó, de Esquerra Republicana y pendiente de juicio por malversación. Y lo hará, si nada cambia, con la bendición del gobierno central, que forma parte del accionariado. Catalonia es different.

Zapatero, gurú del actual Gobierno de Sánchez

Desde ayer Pedro Sánchez preside la Internacional Socialista, una congregación de partidos más o menos parecidos al suyo y cuyo liderazgo no debe de dar mucho trabajo, porque si no, no podría abarcar el presidente todos los cargos en los que que ahora mismo se desempeña, a saber: presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, presidente de la Internacional Socialista, líder de la oposición a Feijóo y señalador de medios de comunicación críticos. A nadie le cunde más el día.

En su discurso de coronación hizo Sánchez una encendida diatriba contra el PP y una cerrada defensa… de sí mismo.

Hizo su prédica dominical el presidente con casi todos sus ministros presentes y la mitad de sus presidentes autonómicos. Público cautivo. Y con Zapatero en su papel de gurú del actual Gobierno y mentor de Sánchez (ya que fracasó como mentor de Susana Díaz).

Zapatero estuvo ayer más en Zapatero que nunca, proclamando como si descubriera el océano que la igualdad de la mujer no es una concesión masculina, sino un derecho…eso es, con la ‘a’, y proponiendo que a los exbruptos de Vox se conteste con un poema.

Y rematando la propuesta el ex presidente recitando él mismo a Gloria Fuertes en esta reividicación, acotada, de la lengua (no el idioma sino el músculo).

Donde una vez se manifestaron tres partidos juntos y ayer se manifestó, realimentándose a sí mismo, sólo uno

A la misma hora, en la plaza de Colón, estaba Abascal dándole a la lengua. Porque dice que la izquierda llama violencia a llevarle la contraria a la izquierda. Y que Sánchez poco menos que el anticristo. Fue el de Vox encadenando salmos. ¿Quién es Sánchez, Abascal, quién es Sánchez? "Sánchez es el jefe de demoliciones, quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos".

Varios miles de fieles escucharon la filípica abascaliana en la plaza madrileña de Colón. Donde una vez se manifestaron tres partidos juntos y ayer se manifestó, realimentándose a sí mismo, sólo uno.