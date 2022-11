Hoy toca inmersión en la vida política estadounidense. No salga a la calle sin saber qué son las Midterms, cuántos diputados tiene el Congreso de los Estados Unidos, cuántos gobernadores han renovado su cargo -cuántos lo pierden- y cómo han quedado constituidas las Asambleas de los Estados -aquí lo llamaríamos parlamentos autonómicos-.

Primeras conclusiones de las elecciones de midterm

Llévese todo apuntado en el móvil porque son cuatrocientas cosas distintas las que se han votado. Y llévese un par de ideas fuerza por si surge el debate con los compañeros de trabajo.

Por ejemplo, que Biden lo va a tener muy difícil porque la mayoría en la Cámara de Representantes, el Congreso de los Diputados de allí, es conservadora.

Por ejemplo, que Trump sale reforzado porque suben los republicanos y porque muchos de los candidatos sostienen que a su amado líder le robaron las elecciones presidenciales.

Digamos que estas son las dos cosas que más se leen en la prensa española. Sin muchos matices.

Casi todos los presidentes perdieron la mayoría en el Congreso

Por si acaso llévese usted apuntado también que esto que le acaba de pasar a Biden, perder la mayoría en el Congreso a mitad de su mandato, es lo que les ha pasado a casi todos los últimos presidentes. O sea, que viene a ser lo corriente.

Tienden los estadounidenses a ponerle, o contraponerle, al presidente en ejercicio un Congreso de mayoría contraria. Como si apostaran por equilibrar el poder del uno con el poder del otro. ¿Es más difícil para Biden? Sí, claro. ¿Significa que los demócratas perderán la presidencia en 2024? Bueno, bueno, anda que no queda.

Obama debe de seguir preguntándose qué hizo mal para que su país se entregara a Trump después de ocho años presidiéndolo

Obama se pegó un tortazo en su midterm de 2010 y siguió de presidente seis años. Para su desgracia, después de él vino Trump. Y cada presidente es, en buena medida, consecuencia de la gestión del anterior.

El país polarizado como nunca, dividido como nunca, que es otro estribillo de las crónicas de estos días, no ha empezado ahora. Trump lo alimentó y se nutrió de ello (o se sigue nutriendo). Obama debe de seguir preguntándose qué hizo mal, o que dejó de hacer, para que su país se entregara a Trump después de ocho años presidiéndolo.

Qué cosas pasan en América

Y ya, si quiere usted epatar a sus interlocutores hoy con su conocimiento de las Midterm, apúntese que en Pensylvania el candidato del Partido Republicano a gobernador del Estado es un ciudadano que participó en el asalto al Capitolio. Se llama Mastriano. Dices: cielos, qué cosas pasan en América. Un tipo que estuvo involucrado en una sedición sigue teniendo relevancia política y una legión de seguidores.

En Pensylvania el candidato del Partido Republicano es un ciudadano que participó en el asalto al Capitolio

Bueno, si hay un país donde no podemos sorprendernos de esto es España. Un tipo que encabezó una sedición sigue liderando el partido que gobierna Cataluña y es el socio preferido del gobierno de España. Oriol Mastriano, qué cosas pasan en América, eh.

¿Quién será la candidata socialista a la alcaldía de Madrid?

Tampoco será hoy cuando los vecinos de la capital del España superen la desazón que les embarga por no saber quién será la candidata socialista a la alcaldía. Bueno, no será hoy o ya veremos. Ayer lo que le dijo a Griso el secretario general del PSOE madrileño, señor Lobato, es que hasta el día 21 de noviembre no se proclaman las candidaturas a primarias. Porque sigue habiendo primarias para elegir al candidato, no se rían. Sigue habiendo primarias y, pese a ello, Lobato ya sabe quién será la escogida.

Qué maravilla, eh. Hasta el 18 de diciembre no se vota en primarias. Pero él ya ve a una persona en concreto, mujer, alcanzando no sólo la candidatura sino la alcaldía. En fin, estas cosas que los dirigentes políticos se creen obligados a decir.

De las quinielas, como va a ser mujer, se cayeron ayer unos cuantos nombres: Luis García Montero, Félix Bolaños, Jorge Javier Váz… (ah no, éste ya no estaba), ¡Fernando Grande Marlaska!

Hubo inmigrantes muertos en suelo español

El ministro del Interior era, de todos estos, el que mejor salía en las encuestas. Y también es quien, a día de hoy, más cuestionado está. No por el PSOE, ni por Sánchez (creo) pero sí por el cuarteto de socios principales del PSOE, empezando por Podemos, que recrudece su guerra eterna con este ministro, y siguiendo por Esquerra, el PNV y Bildu.

Marlaska es quien más cuestionado está. No por el PSOE, ni por Sánchez pero sí por el cuarteto de socios principales del PSOE

Dos de ellos sospechan que Marlaska dio una versión falsa de lo ocurrido en la frontera de Melilla en junio. Los otros dos no es lo que sospechen, es que lo afirman. Y estos son Bildu y Podemos. En coincidencia, porque a veces coinciden, con el PP, que también ha llegado a la conclusión de que hubo inmigrantes muertos en suelo español.

El principal partido opositor y los principales socios del PSOE tachan a Marlaska de mentiroso. Se basan en los vídeos grabados aquel 24 de junio. Algunos diputados estuvieron en Melilla este lunes conociendo las instalaciones del puesto fronterizo. Después han hecho lo mismo que hizo la BBC: examinar los vídeos y cotejarlos con lo que han conocido para ver a qué lugar corresponde cada grabación. Y concluyen, como la BBC, que hubo cuerpos en suelo de España arrastrados por policías marroquíes a su propio territorio.

Hemos pasado de "ningún muerto" a "ningún hecho trágico"

El ministro, en su comparecencia parlamentaria de entonces, dijo esto que la BBC recoge en su reportaje. "De manera tangencial en España". Defina tangencial. Qué sucedió exactamente en España. En su desmentido a la BBC dijo expresamente hace hace tres días que ningún inmigrante murió en suelo español.

Ningún muerto. ¿Pudo haber algún inmigrante malherido que los policías se llevaran a suelo marroquí y muriera allí? El ministro mide sus palabras. Ayer recurrió a esta otra fórmula que repitió como un salmo a cada pregunta de la prensa: "ningún hecho trágico acontenció en territorio español".

Hemos pasado de ningún muerto a ningún hecho trágico. Defina hecho trágico. Este afán del juez-ministro en no ir más allá de fórmulas calculadas genera, en realidad, más dudas que certezas. Que se resuelven, claro, contando exactamente qué pasó en cada lugar de ese puesto fronterizo y dónde entiende nuestro Gobierno que empieza España y termina Marruecos.

Este afán del juez-ministro en no ir más allá de fórmulas calculadas genera, en realidad, más dudas que certezas

El País contó ayer dos cosas que recogimos aquí: que no hubo asistencia médica para ningún inmigrante, ni en Marruecos ni en España, y que el Instituto Geográfico Nacional sitúa en territorio español la explanada en la que sucedieron los hechos. Lo que Interior lo llamó en junio tierra de nadie.

No se sabe si Yolanda Díaz será la candidata a presidenta del Gobierno

Aún no se sabe quién será la candidata del PSOE en Madrid y aún no se sabe si Yolanda Díaz será candidata a la presidencia del Gobierno a finales del próximo año. Pero no se impacienten que ya va llegando el día en que se sepa.

Si me queréis, venirse. Está dispuesta, qué sorpresa. La cuestión es en qué condiciones y al frente de qué candidatura. En Pamplona proclamó ayer que su plataforma no viene a complementar a nadie.

Y dijo que en España ha habido cuatro proyectos de país en los últimos cuarenta años. Lleve la cuenta, mire. El primero…¿Y Sánchez? ¿Sánchez no tiene proyecto de país? Pues su vicepresidenta segunda debe de pensar porque el quinto resulta que es el suyo.

Están, por tanto, en la historia de los cambios del país: Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero… y Yolanda. Que anoche dijo en Navarra Televisión que son cientos de miles de personas las que colaboran ya con su proyecto Sumar, cientos de miles. Y que ella no le debe ni el cargo que ocupa ni su carrera política a nadie, Pablo, a nadie.

El dedazo del padre Iglesias aceptado mansamente por ella, que es el pecado original, y machista, de este serial de decepciones y desencuentros

Es el primer caso conocido de vicepresidenta a su pesar designada por los medios de comunicación. Interpreto que quiere decir designada en los medios de comunicación, es decir, sin preguntarle a ella, por Pablo Iglesias. Designada, en efecto.

El dedazo del padre Iglesias aceptado mansamente por ella, que es el pecado original, y machista, de este serial de decepciones y desencuentros.