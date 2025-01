Monólogo de Alsina: "Superbigote consuma el fraude"

El día en que Superbigote va a forzar a los venezolanos a seguir sufriéndole como presidente aunque ellos no quieran. Superbigote es como sus partidarios llaman ahora a Nicolás Maduro, al que dibujan como si fuera un superhéroe enfrentado a las fuerzas del mal, que son el fascismo y la ultraderecha.

Superbigote está enfrentado a la oposición democrática

Aunque, en realidad, a quien está enfrentado es a la oposición democrática que le ganó el pulso este verano en las urnas, desmontó su escrutinio fake y le dejó sin coartada para seguir apropiándose de las instituciones venezolanas.

La falsa victoria de Maduro fue tan burda que son una reveladora minoría los gobiernos de otros países que han fingido creérsela y le han reconocido como presidente electo. Ahí están Cuba y Nicaragua, por supuesto, y ahí están Rusia y China.

El gobierno español da por hecho que Maduro ha consumado un pucherazo pero no ha llegado nunca a dar el paso de atribuir a Edmundo González la condición de presidente electo

No le reconocen ni los gobiernos con mayor peso en América ni los gobiernos europeos, incluido el español, claro, que da por hecho que Maduro ha consumado un pucherazo pero no ha llegado nunca a dar el paso de atribuir a Edmundo González la condición de presidente electo y, desde hoy presidente legítimo, o real, de la República de Venezuela.

Edmundo insiste en tomar hoy posesión como presidente de Venezuela

Edmundo mantiene que su intención es personarse en su país este viernes para tomar posesión, pero nadie cree, a estas horas, que eso realmente pueda pasar. La líder de la oposición, en verdad, es Corina Machado; ella habría sido la candidata si Maduro no hubiera maniobrado para inhabilitarla.

A diferencia de Edmundo, y de otros líderes perseguidos, ella permanece en Venezuela. Ha estado más de cien días sin dejarse ver y ayer, en cuanto lo hizo, fue detenida. Detenida por el régimen en la maniobra habitual de meter miedo. Calienta, Zapatero, que sales.

Ella había prometido que estaría con los venezolanos que salieran a la calle este jueves para denunciar la usurpación de la voluntad popular y, en efecto, cumplió la promesa. A costa de pasar a integrar la larga lista, casi interminable lista, de políticos detenidos. Horas después, fue liberada.

La cháchara propagandera marca de la casa de los regímenes poco democráticos

El régimen venezolano llama operación de seguridad a detener opositores y sabotear las manifestaciones de los críticos al régimen. Tampoco cabe sorprenderse. Si Putin llama operación se seguridad a invadir Ucrania, sus discípulos no se iban a quedar atrás.

Naturalmente, en la televisión oficial de Venezuela, que presume de ser la de todos los venezolanos, las concentraciones de la oposición no existen porque lo único que está pasando en el país es que el pueblo se echado a la calle a celebrar a Maduro y combatir a la ultraderecha y el fascismo. Compiten los reporteros en fervor gubernamental con los manifestantes. Preguntas con respuestas inducidas.

El régimen venezolano llama operación de seguridad a detener opositores y sabotear las manifestaciones de los críticos al régimen

La famosa neutralidad informativa: quien critique el super pucherazo del SuperBigote es un agente desestabilizador y un antipatriota. La cháchara propagandera marca de la casa de los regímenes poco democráticos.

El gallo Pinto es el mismo que Superbigote: todo es Maduro, el gallo peleón que salva la patria. Y cuya apropiación de todas las instituciones venezolanas, y el control de la policía, del Ejército y de los grupos paramilitares, motorizados y armados, ha hecho imposible que pese a la exigencia de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, pese a la evidencia de que el presidente ya no debería ser él, vaya a seguir siéndolo.

Siguieron desfilando periodistas por el Supremo

Causas judiciales en España. En la investigación al fiscal general del Estado por presunta filtración de secretos siguieron desfilando periodistas por el Supremo. Como testigos, y acogiéndose a su derecho a preservar la identidad de sus fuentes para no revelar quién les facilitó tanto el expediente de un contribuyente presunto defraudador, de nombre González Amador, como los correos electrónicos que intercambiaron el abogado de éste y el fiscal encargado de la denuncia por delito fiscal.

Lo que sí contaron algunos de los periodistas es que ellos pudieron ver el correo de marras, o incluso lo tuvieron físicamente, antes de las 21.59 del trece de marzo, que es cuando la fiscal jefe de Madrid se lo remite a su cuenta de gmail. Es verdad que, aún habiéndolo tenido en sus manos antes, la publicación del correo como tal (el papel con el encabezamiento y todo el texto) lo publicaron al día siguiente, catorce de marzo, pero lo que han venido a decir es que deducir de eso que el proveedor del material fuera el fiscal general es erróneo: que se publique después de que él lo reciba no significa que el que se lo pasa sea él.

Dos periodistas declaran que ellos lo tuvieron antes y que si no lo publicaron fue por razones profesionales. El primer medio, recordamos, que publicó el correo como tal, no una transcripción, fue ElPlural, sin que tampoco haya revelado este medio cómo le llegó.

La UCO atribuye a García Ortiz un papel destacado en la filtración

Dado que fue la UCO quien atribuyó a García Ortiz un papel preeminente en la filtración, presuntamente, cabe decir que los dos periodistas refutan, también, las conclusiones que sacó la Guardia Civil. Como siempre, le corresponde ahora al juez que dirige la investigación ver por dónde sigue.

Acabe como acabe penalmente el caso, esta imagen de fiscal general del Estado que borra todos sus guasaps, ya acompañará para siempre

Tiene pendiente interrogar al principal investigado, que es García Ortiz. Y tiene pendiente recibir respuesta de la UCO sobre la posibilidad de recuperar los guasaps borrados y respuesta de las operadoras telefónicas sobre el tráfico de llamadas entrantes y salientes del móvil del fiscal general en aquellos días.

Acabe como acabe penalmente el caso, esta imagen de fiscal general del Estado que borra todos sus guasaps, cambia de móvil y deja que la UCO examine un teléfono que no es ya acompañará para siempre, qué le vamos a hacer, al máximo responsable del ministerio fiscal en España.

El gobierno fiscalizador sigue emitiendo sentencias

Como no pasa un día sin que el gobierno fiscalizador emita sentencias sobre los casos que están siendo investigados, ayer se pronunció el ministro de Justicia sobre dos a falta de uno. Caso fiscal general, la desinformación habitual.

La vida padre (será madre) de Ayuso con el dinero que desfalcó su novio. Ni lo del novio es un desfalco (es un fraude en el impuesto de sociedades) ni la Agencia Tributaria o la fiscalía han dicho nunca que si Amador hubiera tributado correctamente no se habría podido comprar el piso. Lo otro, que tener un novio con ático sea vivir la vida padre ya es cuestión de opiniones.

Sentencia también el gobierno juzgador que en la causa sobre Sánchez Pérez-Castejón, no el experto en franquismo sino el músico, no hay nada ya que investigar. Porque no hay nada.

Dejemos que la Justicia haga su trabajo pero démosle ya el trabajo hecho

Esta fórmula es formidable: dejemos que la Justicia haga su trabajo pero démosle ya el trabajo hecho, no hay caso. Es verdad que, con lo que hasta ahora se conoce, no parece que la causa pueda ir mucho más lejos, pero veremos.

Será la jueza quien vea si aquí hay tema o el caso va de cabeza al archivo

Ya les conté ayer que David Sánchez acudió a declarar muy tranquilo -lo dijo su abogado- y salió también muy tranquilo porque no le preguntaron nada que no esperara o para lo que no tuviera respuesta. De la plaza en la Diputación de Badajoz se enteró buscando trabajo en internet, las condiciones del concurso no las diseñó él, luego si alguien maniobró para darle el trabajo por ser hermano de la responsabilidad será de esa persona, no de él. Le preguntó la prensa al abogado: ¿ha explicado Sánchez cómo se creó su plaza?

Quizá el ejemplo no sea muy favorecedor para quien le contrató, pero se entiende la idea. Y quien le dio el trabajo, que es Gallardo, declaró que él no sabía de quién era hermano el músico, o sea, que no le dio trabajo por eso. Con permiso de los ministros comentaristas, será la jueza quien vea si aquí hay tema o el caso va de cabeza al archivo.