Caos y tensión en Venezuela ante la toma de posesión de Maduro: detenciones, carteles de 'Se busca' contra expresidentes y llamadas a las protestas

Venezuela se prepara para la toma de posesión de Nicolás Maduro este viernes 10 de enero en un clima de fuerte tensión debido a los acontecimientos producidos en los últimos días. La líder antichavista, María Corina Machado, ha reiterado su llamamiento a "toda Venezuela" a participar en la protesta convocada para este jueves, un día antes de dicha toma de posesión a la que tanto el opositor Edmundo González Urrutia -cuya victoria reivindica- como el mandatario Nicolás Maduro aseguran que asistirán a jurar como jefe de Estado para el período 2025-2031.

"Todos sabemos que esto se acabó (...), ahora toca concretar la tarea y cada uno tiene su parte, como una orquesta. Mañana (jueves) nos encontramos en los pueblos y ciudades de toda Venezuela (...) y en cientos de ciudades alrededor del mundo", dijo la exdiputada en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Machado, quien confirmó el martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación, expresó que "llegó la hora" del "anhelado" reencuentro y pidió a los venezolanos "serenidad y firmeza" en el reclamo del triunfo que -asegura- González Urrutia.

"Somos un país que tiene tres colores y que quiere sus tres colores unidos, por eso, aquellos de ustedes que mañana los obligan a salir con una franela roja, yo les digo, salgan y vénganse con nosotros, celebremos juntos", dijo la opositora.

El Gobierno de Venezuela detiene a Enrique Márquez y le acusa de planear un "golpe de Estado"

Mientras, el Gobierno de Venezuela ha confirmado la detención del excandidato presidencial opositor, Enrique Márquez -un día después de que ONG y partidos políticos denunciaran su arresto-, y lo ha acusado de supuestamente planear un "golpe de Estado" para el 10 de enero.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que Márquez, según un documento de 21 páginas presuntamente encontrado en su computadora, había propuesto celebrar el acto de juramentación del líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia -quien reivindica la victoria en los comicios de julio-, en una embajada venezolana en el exterior.

"Como el caballero no puede venir para acá, o no quiere venir para acá, se van a reunir cinco delincuentes en la sede de una embajada del extranjero", dijo Cabello, quien indicó que las sedes diplomáticas del país caribeño en Estados Unidos y en Perú, con los que Caracas no tiene relaciones, fueron tomadas por los Gobiernos de estos países.

Según el documento leído por Cabello durante la transmisión de su programa semanal en el canal estatal VTV, la propuesta consistía en "juramentar ante una asamblea de ciudadanos venezolanos" a González Urrutia como mandatario para el período 2025-2031, en "una sede diplomática de la República de Venezuela, como una extensión irrenunciable de la soberanía de la república en el exterior".

El Ejército y la Policía distribuirán carteles de "se busca" contra siete expresidentes latinoamericanos

Por su parte, el mismo Cabello ha anunciado que ha ordenado al Ejército y a la Policía distribuir por todo el país carteles de "se busca" contra siete expresidentes latinoamericanos a los que acusa de pretender "atentar" contra el país al manifestar que acompañarán al excandidato opositor Edmundo González a la investidura presidencial este viernes.

El ministro del Interior ha asegurado que las fuerzas del orden distribuirán dichos carteles "por todo el territorio nacional, en puertos, aeropuertos, calles, alcabalas, avenidas" contra los exmandatarios Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador), a quienes ha tildado de "delincuentes".

Los carteles, que el ministro ha mostrado durante la retransmisión televisada, señalan a los siete políticos por "conspiración y complicidad en actos terroristas" y "atentar contra la paz de Venezuela".

El anuncio llega después de que la Asamblea Nacional declarara este martes 'persona non grata' a nueve expresidentes latinoamericanos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre los que se incluyen los arriba mencionados así como a Jorge Quiroga (Bolivia) y Laura Chinchilla (Costa Rica), por unas "nefastas e injerencistas declaraciones" al expresar "su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 de cara a la toma de posesión presidencial".

El PP se vuelca en el apoyo al exilio venezolano

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los exlíderes José María Aznar y Mariano Rajoy y otros dirigentes y barones del partido, participarán este jueves por la tarde en las concentraciones de apoyo convocadas por el exilio venezolano en España en la víspera de la toma de posesión en Caracas.

Una toma de posesión prevista para el 10 de enero tras las elecciones de medio año antes y a la que pretende acudir el candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien el régimen de Nicolás Maduro ha amenazado con su detención, ya que Maduro pretende escenificar su reelección y asumir de nuevo el cargo.

Feijóo, Aznar, Rajoy y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han anunciado su presencia en la concentración convocada en la Puerta del Sol madrileña a las 18:00 horas.

Otros dirigentes del PP participarán en concentraciones convocadas en otras ciudades españolas, entre ellas en Palma, León, Zaragoza y Guadalajara. La portavoz del PP en el Europarlamento, Dolors Montserrat, estará en la convocada en Bruselas.

Vox también apoya las manifestaciones a favor de la oposición venezolana, después de que su líder, Santiago Abascal, haya calificado esta semana de "cobarde, asesino y corrupto" a Maduro.

Cerca de 400.000 venezolanos residen en España, 10 veces más que hace 10 años

Cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos residen actualmente en España, lo que supone 10 veces más que hace solo 10 años, según diversas estadísticas oficiales españolas.

De acuerdo con el último Censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de personas con nacionalidad venezolana residentes en España a 1 de enero del pasado año era de 325.254.

A esa cifra oficial hay que sumar los 65.200 venezolanos que llegaron a España en los tres primeros trimestres de 2024 (22.600 en el primero, 21.400 en el segundo y 21.200 en el tercero) y restar los 9.500 que dejaron el país en el mismo período (3.200 en el primer trimestre, 4.000 en el segundo y 2.300 en el tercero).

Según estos datos recogidos en la Estadística Continua de Población del INE, el saldo migratorio con Venezuela en los nueve primeros meses de 2024 ascendió a 55.700 personas.