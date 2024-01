Monólogo de Alsina: "Judicializar bolitas"

Y ya se nota, ya -ya lo creo que se nota- que hay elecciones en Galicia a la vuelta de cuarenta días. Galicia, tierra de Feijóo y de Yolanda Díaz. Según las encuestas, el PP sacaría entre 39 y 42 escaños, para Sumar sería un triunfo sacar uno.

Judicializando la política, que es gerundio

Sí que se nota, sí. Contemplen este episodio pasmoso que protagoniza el ministro de Cultura, y portavoz de Sumar (da tiempo a todo), Ernest Urtasun. Es sabido que su partido, y él mismo, son adalides de esto que bautizaron como la desjudicialización de la política. Cuántas veces no nos habrán explicado que el maldito gobierno de Rajoy judicializó lo que no debía, el procés.

Fuera política de los juzgados, hombre, los gobiernos lo que tienen que hacer, sean centrales o autonómicos, es dialogar. Y dialogar. Y seguir dialogando. Entiéndase, cuando el gobierno es catalán e independentista, porque si es gallego y del PP lo que hay que hacer es denunciarlo en el juzgado por arrastrar los pies ante la llegada de bolitas de plástico a las playas gallegas. Adelante, ministro.

¡A los tribunales! Judicializando, que es gerundio. Eso le pasa a Alfonso Rueda por no ser independentista. Si lo fuera, en lugar de una denuncia le ponían una mesa de negociación. Para dialogar sobre las bolitas y evitar que nadie tuviera que sufrir sanción alguna.

En la gran familia progresista-separatista, el año ha empezado metido en discordias

Para mayor asombro, esto de ir al juzgado lo dijo el ministro cultural en la misma comparecencia en la que criticó la politiquería. De los demás, se entiende, porque el politiqueo es como el ruido, la crispación, el barro y la irresponsabilidad: siempre es cosa de los otros.

Aquí ya en quien estaba pensando Urtasun era en sus antiguos colegas de Podemos, última baja en la infantería gubernamental que gana batallas en el Parlamento. Es que no es sólo que los siete peones de Puigdemont quieran dejar a Sánchez colgado de la brocha de sus decretos, los cinco de Belarra también reclaman su cuota de autonomía para hacerle la puñeta a Yolanda.

En la gran familia progresista-separatista, el año ha empezado metido en discordias. Los morados han lanzado contra Yolanda la más grave acusación que cabe en el imaginario de la izquierda española. Esta palabra que es una excomunión: recortes.

La legislatura del diálogo y más diálogo y más diálogo

Recortes a los más vulnerables. Ay, PSOE; ay, Yolanda, que sois como la motosierra del peluca, derechistas encubiertos. Con razón dijo ayer la vicepresidenta uno, y dos del PSOE -da tiempo a todo- María Jesús Montero que ésta va a ser una legislatura de diálogo y más diálogo y más diálogo. Se refiere a que ni siquiera para medidas anti crisis cuenta el gobierno con una mayoría garantizada que se las convalide.

Cómo será la cosa que su colega el vicepresidente de facto, Bolaños, tuvo que agarrar ayer el teléfono para hablar con Cuca (Gamarra), sin verificador ni nada, y que su otra colega, la vicepresidenta dos, Yo Yolanda Díaz, hizo lo propio para llamar a Borja Sémper, ella que no quiso sentarse a hablar con Feijóo cuando la investidura porque era perder el tiempo.

Llamadas al PP a ver si se anima a salir a salir de suplente el miércoles

Llamadas al PP a ver si se anima a salir a salir de suplente el miércoles. Por si acaso los díscolos de la gran familia progresista llevaran su deserción hasta el final. Cúbrenos, Cuca, cúbrenos; cúbrenos Borja, cúbrenos.

Dicen los del PP ‘no, si llamar han llamado, pero para pedir, no para ofrecer’. A ver, ya lo adelantó el periódico de Pepa Bueno: ‘el gobierno presionará al PP’. Pues ahí tienes la presión.

A Feijóo en persona no le ha llamado Sánchez porque tampoco es plan de darle al posible naufragio categoría de emergencia nacional, pero ya sabe lo que hay. Trátame al menos como a Junts, ¿qué me ofreces? Porque es Junts quien le ha hecho la peineta, o la butifarra, al PSOE.

Revelador este pasaje de la rueda de prensa de Cerdán ayer, portavoz de guardia en el PSOE. Se marca un preámbulo sobre lo irresponsable que es votar contra los decretos del gobierno sólo para hacer morder el polvo a Sánchez. Le pregunta un periodista si lo dice por Junts y al que menciona es al PP.

Hombre, si a quien tú fuiste a ver a Barcelona la semana pasada fue a Turull: quién va a ver a quién, nunca es Junts quien se desplaza, siempre es el PSOE. Dices: qué menos que un gesto de humildad equiparable para intentar atraerse ahora al PP. O una llamada de Bolaños que te permita decir que tú lo has intentado pero que estos del PP hay que ver como son, cerrados en banda, instalados en el no es no como si fueran Sánchez, qué parte del no, señor Rajoy, no ha entendido.

Con unos negocia Cerdán, y no consuma. Con otros Bolaños, que remata con Esquerra y no avanza con el PP. Y con otros, Yolanda, que en una sola llamada ya hablado más con Borja Sémper que en un año entero con Ione Belarra, así está el patio.

Hay tal cruce de llamadas, contactos, ofertas y contraofertas que es comprensible que hasta Santos Cerdán se hiciera ayer un lío. Cuando le preguntan si el gobierno se plantea retirar los decretos para que no se voten y él, como si fuera gobierno, dice que no lo descartan. Pero queriendo decir lo contrario.

Sí que está complicada la gobernación, sí.

Dos administraciones enzarzadas en una pugna estéril

Y además hay elecciones en Galicia en cuarenta días. Que Yo Yolanda llame cordialmente a Sémper para que socorra al gobierno mientras Urtasun, ministro, anuncia que llevarán a la Xunta de Galicia al juzgado ya es llamativo -sorber y soplar-. Pero que el ministro Puente salga como un bulldozer a acusar a la Xunta de mentir por sostener que hasta el tres de enero el gobierno central no le informó del vertido de las bolitas más que acto de campaña es incontinencia.

Se han enzarzado las dos administraciones en una pugna perfectamente estéril sobre quien lo supo antes y quién ha actuado peor. Aporta el ministro como prueba que el 112, dependiente de la Xunta, comunicó a Salvamento Marítimo el 13 de diciembre que habían aparecido bolitas en las playas. Ergo la Xunta, dice, lo sabía y no hizo nada.

Sí se nota que hay elecciones en Galicia. Y como diría Urtasun, no es lo mismo política que politiquería

En realidad, al 112 llama un paisano que informa de lo de las bolitas y el 112 pasa recado a Salvamento porque es a quien le compete. Salvamento responde que no tiene medios para limpiar la arena. Y quien acaba limpiando la playa es el ayuntamiento. El vertido no se produce en la costa gallega sino en la portuguesa. Luego las bolitas, claro, acaban lo mismo en Vilar de Ribeira que en Asturias, lo mismo en territorio PP que en territorio PSOE.

Y ahora que el ministro Puente ha probado que desde el 13 de diciembre Salvamento Marítimo sabe que está llegando plástico a algunas playas tiene que seguir informando y contarnos qué hizo Salvamento, y el gobierno central, desde el 13 de diciembre hasta el 3 de enero, que es cuando avisa a la Xunta de que un mercante perdió un contenedor, o hasta el día 7, que es cuando la vicepresidenta tres, Ribera, en un tono bien distinto al del ministro, llama al presidente de la Xunta para ofrecer información y ayuda.

Sí que se nota, sí. Ya lo creo que se nota. Y como diría Urtasun, no es lo mismo política que politiquería.