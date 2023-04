Monólogo de Alsina: "¿El día más difícil de la legislatura?"

Desde el Teatro Principal de Ourense, que también es cine. Agradecidos a la Diputación Provincial, que es quien nos ha invitado a venir. Y encomendados a Calpurnia Abana, primera mujer que habitó esta ciudad y que debió de ser muy aficionada a subir escaleras, por eso la calle que lleva su nombre es así (pendiente). El gusto que tenéis aquí por hacer las cosas en pendiente. Las demás ciudades cuando presumen de sus plazas mayores dicen: la más grande de España, la más antigua, la que tiene más soportales. ¿Y aquí? La única de España que no es plana. Que no es plana porque no quisimos hacerla plana, eh. La que mejor desagua. Bien bonita que es la Plaza Mayor. Dices: irregular. Pues sí, como la vida. Toda la historia de esta ciudad palpita ahí. Y será por historia en esta ciudad. La que va del Puente Romano al Puente del Milenio, de los suevos a vosotros pasando por los romanos y los árabes. De Calpurnia Abana a Jácome. Por citar dos figuras muy diferentes entre sí.

Ourense, de las pocas ciudades que se libra del horno ibérico

Bueno, hemos venido a Ourense a contarle al resto de España la infinidad de razones que hay para dejarse caer por aquí. Cuanto antes, sí. La semana que viene, que dicen los meteorólogos que va a sufrir España un episodio de calor extremo. El horno ibérico lo están llamando. Me ha advertido Marisol Parada, que es paisana vuestra, que ni se me ocurriera hablar aquí del calor. Pero yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo para contar que precisamente Ourense es una de las pocas ciudades que la semana que viene se librará del horno. Por una vez.

El horno empezará en Zamora y de ahí, para abajo. Otra razón para venir aquí. Las temperaturas suaves. Dices: ahora tengo fresco. Pues a Las Burgas. Tienes la fuente de arriba, tienes la fuente de abaixo. Cuando conté el lunes que veníamos a Orense me escribió una oyente muy joven: ésa es la ciudad que tiene piscinas por la calle, ¿no? No se lo desmentí. Con agua caliente, le dije. Aquí la gente es tan cálida que el agua brota del suelo aclimatada. Benditas sean las termas. Y los romanos que eligieron edificar aquí.

Llegó la primera legión y dijo lo mismo que ahora está diciendo Sánchez: hay que hacer viviendas. Ellos no tenían Sareb pero tenían buen ojo. ¿Dónde nos instalamos? ¡Donde las termas! Antes de empezar a hacer las casas ya tenían puesta el agua caliente. La imagen que tenemos de las legiones romanas, eh, tipos duros, sucios, sudorosos, y en realidad lo que iban buscando era una sauna. No sabían nada.

Luego, si queréis, hablamos de otros alicientes que ofrece la provincia. Y de la industria cultural y creativa, que ésta es la semana que estamos celebrando, la ICC Week. ICC significa ‘industrias culturales y recreativas’. Y week, que es semana en gallego.

Yolanda Díaz y Feijóo, dos gallegos que aspiran a presidir el gobierno de España

Y hablaremos de Feijóo y de Yolanda Díaz, que son dos de los alicientes gallegos de que disfruta hoy la política española. Dos gallegos que aspiran a presidir el gobierno de España. Y que presumen de conocerse muy bien el uno a la otra y la otra al uno porque aquí ya se las tuvieron tiesas, ¿verdad? En el Parlamento de Galicia. Cuando él era presidente con mayoría absoluta y ella estaba en la oposición con las mareas.

Sostiene Feijóo que Yolanda no era nada moderada en aquella etapa. Sostiene Yolanda que Feijóo era tan poco solvente como ahora. Ambos creen que cuanto más conozca al otro la sociedad española menos le va a votar. Veremos.

El PSOE no se muestra agradecido con el PP

Ayer ambos fueron protagonistas de la sesión parlamentaria. Feijóo, porque fue decisión suya brindarle sus escaños a Sánchez, como si fueran una lancha de rescate, para deshacer la parte penal de la ley del sólo sí y volver a un Código Penal más parecido al que había antes.

Tampoco es que el PSOE se lo haya agradecido mucho, esa es la verdad. Desde luego no se le ha escuchado hacerlo a Sánchez, desaparecido ayer del Congreso; no se le ha escuchado a Patxi López, que en su día tuvo que agradecer al PP que le hiciera lendakari; y no se le escuchó a la portavoz socialista en el debate de ayer, Andrea Fernández. Que dijo estar agradecida a dos diputadas del PP pero de inmediato le añadió -rara forma de agradecer- un pero.

Ustedes, que son tan ingenuos como yo, seguramente esperaban que en esta sesión parlamentaria los partidos que aprobaron en su día esta ley, empezando por el PSOE, hicieran acto de contrición, se confesaran pésimos legisladores y agradecieran a los otros grupos la posibilidad de corregir la negligencia cometida.

"El día más difícil de la legislatura"

Bueno, pues no. Al PP, palos por haber utilizado en el debate político la flagrante negligencia del Gobierno. Y de acto de contrición, nada. Desde luego, no del Gobierno. Porque ésta es otra. En nombre del Gobierno quien intervino ayer fue la ministra que está en contra de que la ley se repare. Irene Montero. Los socialistas estaban allí, esperando que su reforma se aprobara, mientras en nombre del Gobierno proclamaba Montero lo triste y lo lamentable que era.

El día más difícil de la legislatura. La legislatura de la pandemia, el confinamiento, los miles de fallecidos y la crisis económica. Con razón decía la ministra que era el día más difícil para ella, porque en su escala de prioridades lo máximo era salvar la tipificación penal que alumbró su ley. Pero sabiendo, como sabía ayer Montero, que su posición es minoritaria en el Gobierno, ya podía haber renunciado a ser ella quien hablara en nombre del Gobierno.

Irene Montero sigue siendo ministra

Por supuesto, en el día siguiente a su derrota parlamentaria la ministra de Igualdad sigue siendo ministra. Ni la tristeza ni la enorme decepción que le ha causado el presidente le ha llevado a coger la puerta. Triste y todo, ahí sigue.

Tenemos, por tanto, a un Gobierno cuyo partido principal votó a favor de corregir la ley y cuyo partido menor votó en contra. Incluida Yo Yolanda, que habría preferido que la ley se quedara como estaba (o eso votó) aunque en público no ha encontrado tiempo jamás para explicar cuál es su criterio sobre este asunto. Se ignora.

Pedro Sánchez escoge ausentarse del Congreso

Y luego está, en fin, lo del presidente. Que el día que se vota lo que, según él, es la reparación necesaria de una ley para paliar el dolor de las víctimas, escoge ausentarse del Congreso y organizarse una excursión a Doñana.

La reparación de su ley se hizo sin su voto. Él sabrá por qué. Igual, en alguna de sus múltiples apariciones mitineras de este fin de semana, encuentra tiempo para explicar a los votantes su ausencia.