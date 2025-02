Monólogo de Alsina: "Memoria democrática y reciente"

Una nueva semana que comienza con la duda de qué nuevas sorpresas nos deparará Donald Trump y si alguna será agradable. Si será capaz de decir o anunciar algo que puedan compartir alguien más que sus setenta y siete millones de votantes en Estados Unidos, o sus dieciséis groupies de la orquesta europea Los Patriotas, que actuó este fin de semana en Madrid con Santiago Abascal como primera voz del coro -más por su condición de anfitrión que por su peso en las instituciones, porque de todos los profetas asistentes, el que menos poder ha conseguido hasta ahora: tuvo algunas vicepresidencias autonómicas y ahí se quedó, o ni eso, porque se salió-.

La Conferencia de Seguridad de Munich, el Foro de Davos del armamento

A la espera de cómo respire Trump esta semana, su meritorio, el vicepresidente Vance, viaja a Alemania a la Conferencia de Seguridad que se celebra cada año y a la que asiste la plana mayor de los gobiernos europeos y de las empresas de la industria militar para hablar de Defensa y engrasar relaciones. Viene a ser como un Foro de Davos del armamento.

Por tercer año consecutivo el gran asunto será Ucrania (es decir, Rusia) y el rearme de las naciones europeas. Solo que el año pasado el gobierno de los Estados Unidos estuvo representado por Kamala Harris -estrella fugaz- y este año lo representa J.D.miniTrump Vance, que hace un año ya participó como senador y martilleó el mensaje de que los países de la OTAN tenemos que invertir más dinero en armamento, este dolor de cabeza que acompaña al presidente Sánchez allá donde va, sea a cumbres de la OTAN, a Consejos Europeos o a su propio Consejo de Ministros, donde hay unos cuantos ministros alérgicos a la OTAN.

Estando en Munich el viernes, a una semana de las elecciones generales en Alemania, todo será que aproveche el viaje Vance para emular a Elon Musk y hacer campaña por la extrema derecha alemana.

Cuatro puntos por delante de los socialdemócratas y nueve por debajo de la derecha tradicional, último freno -y único, ahora mismo- al avance de Alternativa para Alemania. El Partido Socialista ganó hace tres años con el 25% del voto y hoy cae al 16%. Sus socios de izquierda aguantan mejor el golpe, pero ni de lejos ya suman, ¿a qué se parecerá esto?

Trump se apareció esta noche ante los espectadores de la Superbowl -que es tanto como decir ante América- en la previa de la emisión de la Fox y para dejarse entrevistar un poco. Hoy la cosa ha ido de política interna. Ha hecho un elogio de su apadrinado Elon Musk -bueno, se apadrinan mutuamente- y la soltura con que maneja la podadora, que diría Milei.

Porque ha encontrado ya mucho gasto superfluo, dice, en la Agencia de Ayuda al Desarrollo y ahora va a por las Fuerzas Armadas y la Agencia de Educación.

Hay muchísimo fraude en la administración, sostiene el presidente-promotor, y por eso está seguro de que Elon Manostijeras Musk le ahorrará no uno ni dos, sino cientos de miles de millones de dólares a los contribuyentes. Así, a ojo. Tampoco nadie le va a pedir a Trump a estas alturas que precisa cómo hace los cálculos.

Acuérdese de que hace dos semanas un avión comercial chocó con un helicóptero militar y a los cinco minutos ya tenía él la seguridad de que la culpa era del controlador aéreo y, a más a más, de Obama y Biden por haber metido en plantilla a discapacitados intelectuales. ¿En qué se basa para decir eso?, le preguntó un periodista. ‘En mi sentido común’, fue su necia respuesta.

No se podrá decir ya que la gala de los Goya no es plural y diversa. Si lo será, que uno de los discursos más aplaudidos fue el de Eva Valiño, hermana de Vanesa Valiño -fundadora de En Común y fallecida el año pasado-, que hizo una encendida defensa de la vivienda social… y en la siguiente pausa nos recordaron que la emisión estaba patrocinada por Airbnb.

Ya, pero que el patrocinador era el que era, presidente. Dígaselo a José Pablo. Por la ovación que mereció lo de la vivienda protegida se adivina que los ingresos medios de un trabajador del cine en España no son los de Richard Gere, ¿verdad? Suerte que Sánchez, siete años casi ya gobernando, puede seguir culpando de la carestía de la vivienda en España a la herencia recibida. Y a Aznar, que Zapatero para algunas cosas se ve que nunca existió.

Bueno, gala plural y diversa, claro que sí. Como el propio cine español. Ya no podrán decir sus detractores que sólo se hacen películas sobre la guerra civil. Esta año la única era la de Gila y no estaba nominada.

No estuvo en la gala la única actriz española candidata a los Oscar, es verdad -Karla Sofía Gascón-, pero sí estuvieron el presidente Sánchez, la vicepresidenta Montero, la vicepresidenta Díaz, el ministro Urtasun, el presidente andaluz Moreno y la líder de la oposición andaluza, Montero, que es la misma que la vicepresidenta primera pero debieron de haberle puesto dos butacas para que pudiera ir alternando entre ministra y opositora, opositora y ministra (a estas alturas ya habrá que decir valga la redundancia).

No estuvo Karla Sofía pero sí estuvo Pedro para arrimarse al toro y decir a las claras lo admirador que es de su talento respire ella ideológicamente como respire. O a lo mejor no fue exactamente eso lo que dijo.

Los discursos internacionales contra la diversidad. No, si son discursos nacionales contra Gascón, por haber salido facha. Convengamos que, más que cancelada ha sido anonimizada. Para ser la única aspirante española a un Oscar, su nombre no lo llegó a mencionar nadie en la gala.

Hubo que afinar con el subtexto e interpretar que todo aquel que invocaba los errores que, en ocasiones se cometen, y lo deseable que es perdonar -porque eso nos hace mejores, y nos hace sentirnos mejores- era una alusión a la innombrable. Hemos pasado de condenar el anonimato en las redes a condenar al anonimato en el cine.

Se ha interpretado que aludía también a Gascón la productora María Luisa Gutiérrez, película ‘La infiltrada’, cuando dijo esto sobre la labor de los policías que arriesgan su vida por el bien común.

Podía estar pensando en Karla o podía estar pensando, simplemente, en lo agrias que resultan a menudo las disputas entre personas que piensan diferente.

El discurso de la señora Gutiérrez se ha hecho viral, como se dice ahora, porque, al parecer, fue contracorriente. Dices: no será por defender la libertad de opinión, en eso no hay quien disienta en el mundo del cine, ¿no? Digo yo que no. Pero como también defendió el cine de Santiago Segura, que además es su socio, dijo que sin películas que hagan buenas taquillas no podría existir el otro cine, el que rezuma talento pero no enloquece al público, como dedicó su premio a las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, mencionó a Gregorio Ordóñez, mencionó a Covite, y además reclamó que la memoria democrática incluya no olvidar un fenómeno tan reciente como el terrorismo, pues parece que sí, que a mucha gente le sonó como discurso poco frecuente en una gala como ésta.

Pocas memorias más democráticas que la de la lucha contra el terrorismo etarra, sin duda el mayor enemigo que ha tenido en cuarenta y siete años la democracia en España. Este fin de semana, por cierto, fue proclamado Arnaldo Otegi líder a perpetuidad de Bildu (la renovación no va ni con él ni con el aparato de esta coalición tan cargada de memoria).