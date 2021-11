No se cansan de hacernos el juego de los cubiletes. ¿Dónde está la bolita? Naufragada la operación ‘convenzamos a esta gente de que derogar la reforma laboral y no derogarla en el fondo es lo mismo’... "Tiempo al tiempo", eso: 33 palos del sombrajo por año trabajado en lugar de 45, Pablo.

"Finjamos que derogamos las devoluciones en caliente"

Naufragada esta operación despiste llega la siguiente. Su título es: finjamos que derogamos las devoluciones en caliente pero asegurémonos de mantenerlas. La campaña que organizaron el PSOE y Podemos cuando gobernaba Rajoy contra la reforma legal que hizo posible que un inmigrante sin papeles sorprendido en la propia frontera fuera puesto de nuevo al otro lado sin darles oportunidad de que se estudie su caso. Era la prueba de cómo la derecha despreciaba los derechos humanos y pisoteaba los tratados internacionales.

Lleva tres años gobernando Sánchez, más de uno con Podemos, y las devoluciones en caliente ni han sido eliminadas de la ley ni van a serlo

"Derogaremos la ley de Seguridad Ciudadana", prometían en los mítines. Perdón, la ley mordaza, que es como fue apodada. Lleva tres años ya gobernando Sánchez, uno y diez meses en coalición con Podemos, y las devoluciones en caliente ni han sido eliminadas de la ley ni van a serlo. Pero... los dos partidos anuncian que reformarán la ley mordaza para dejar fuera de la misma este asunto. Obsérvese la maniobra: no es que anulen las devoluciones, es que las sacan de esta ley para meterlas en otra. Secretario de Estado de Derechos Sociales, proceda.

Las devoluciones, en la ley de Extranjería. Para que sigan haciéndose, se entiende. El Gobierno dice ahora: es que el Tribunal Consitucional las ha avalado. Hombre, ha dicho que no son anticonstitucionales, no que el Gobierno tenga la obligación de mantenerlas. También ha avalado la ley mordaza y está el Gobierno presumiento de derogarla. Otra bandera que ha ido decolorándose con el paso del tiempo, Pablo, el tiempo es implacable, en efecto.

"Se adapta la sanción a la capacidad económica del castigado"

Sanciones seguirá habiendo en la ley de Seguridad Ciudadana rehecha, o reformada, no para quienes se manifiesten por algún motivo que no pudiera preverse (para protestar por una sentencia, por ejemplo) siempre que no se altere el orden público, pero sí para quienes hayan convocado protestas que deriven en desórdenes. Y en otros supuestos que habrá que ver cuáles acaban siendo. Pero ---y esto es novedoso--- adaptando la sanción a la capacidad económica del castigado.

Digo que habrá que esperar a tener el texto de la nueva ley para saber qué comportamientos mantienen PSOE y Podemos como sancionables en la calle y en manifestaciones. Es decir, cuánto hay de derogación de la mordaza y cuánto de maquillaje.

Gobiernos en minoría que han de pagar el precio que exigen nacionalistas, independentistas o regionalistas porque es inimaginable un acuerdo sobre los Presupuestos de los dos grandes partidos

Los Presupuestos Generales del Estado han pasado su primera meta volante. Fracasó el intento de tumbarlos (es decir, las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Ciudadanos y los puigdemones, entre otros) y la tramitación pasa a la siguiente fase, que es parchear las cuentas con las exigencias que vayan plantéandole al Gobierno sus socios.

La ministra Montero, de buen humor porque sus cuentas van para adelante, se permitió esta broma dirigida a sus socios: no hace falta que nos restrieguen que aún tenemos que pagar algunos peajes más. Es la historia más veces repetida en nuestra vida política: gobiernos en minoría que han de pagar el precio que exigen nacionalistas, independentistas o regionalistas porque es inimaginable, en España, un acuerdo sobre los Presupuestos de los dos grandes partidos que haría accesorio el voto de los pezqueñines identitarios.

"Ya está muy vista esta película de 'ten cuidado Pedro que te podemos dejar tirado'"

Al voluntarioso Rufián (Esquerra Republicana) hace tiempo que se le ven las costuras. Está encasillado en el papel de avisador de tormentas que ya nadie se cree. Cuidadín, cuidadín. Ya está muy vista esta película del ten cuidado Pedro que te podemos dejar tirado.

Se le rayó el disco al diputado. Los Presupuestos saldrán adelante, cosa distinta es que si la recuperación se retrasa terminen quedándose desfasados.

"El Banco de España advierte de los riesgos de nuestra economía"

El Banco de España volvió a advertir ayer de los riesgos que sobrevuelan la economía española. Hay sectores que se han quedado rezagados y de los que dependen miles de familias: la hostelería, el transporte, las fábricas de automóviles. Familias que estan endeudadas y que ven cómo los precios suben, sus ingresos no remontan y las letras hay que seguir pagándolas.

Bancos que ganan menos dinero que antes y clientes en situación frágil: fragilidad financiera es una forma de decir que si la recuperación no coge fuerza muchos créditos empezarán a ser de dudoso cobro. El Banco Central Europeo, responsable de mantener a raya la inflación en la zona euro, prefiere pensar que el subidón que ha pegado la inflación ---por ejemplo en España--- no irá más allá de comienzos de año.

Porque sólo considerando que es flor de un día puede justificar que se mantengan los tipos de interés bajos y los programas de compra de deuda. Hasta nueva orden, no hay cambios.