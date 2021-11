PSOE y Podemos cierran un acuerdo para derogar la 'Ley Mordaza'

LEER MÁS La Fiscalía abre una investigación sobre la devolución en caliente de menores en Ceuta

Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han cerrado un acuerdo definitivo por el que se derogará la Ley de Seguridad Ciudadana que creó el Partido Popular. Además, con este acuerdo se sacará del texto de la ley renombrada por sus detractores como 'Ley Mordaza', las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes.

En este acuerdo se dispone que no serán sancionables las manifestaciones que no hayan sido comunicadas con anterioridad, siempre y cuando no generen violencia o desórdenes públicos. Tampoco lo serán la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre que el derecho a la intimidad de los funcionarios no se vea vulnerado.

De esta manera, las manifestaciones, como la del 1 de mayo, sí deberán comunicarse ya que son eventos previstos y previsibles. Sin embargo, las concentraciones que se celebren por algún suceso imprevisto, debido a su carácter inmediato, no será necesario comunicarlas con antelación, como es el caso de la convocada por la sentencia de 'La Manada'. Por su parte, si las manifestaciones previstas y previsibles no son comunicadas, únicamente podrán ser sancionadas como faltas leves.

Se reducen las multas

Asimismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reducirá las multas que se consideren excesivas, ajustándolas a los criterios de proporcionalidad, teniendo en cuenta los ingresos de los sancionados y si son menores de edad.

El diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha sido el encargado de explicar a los medios de comunicación este acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición. Además, ha recordado que, de manera conjunta, PSOE y Unidas Podemos lo presentarán a la proposición de ley que impulsa el PNV.

Se elimina todo lo referente a extranjería

Por otra parte, este acuerdo entre los dos partidos de Gobierno eliminará toda referencia a extranjería de la 'Ley Mordaza'. Dentro de este ámbito están, por ejemplo, las devoluciones en caliente y el Ejecutivo aboga por abordar este asunto con una normativa específica, como es la Ley de Extranjería. Y confirman que "se establecerá que cualquier disposición siempre conforme a lo establecido en los convenios internacionales suscritos" por España.

El cabeza de Unidas Podemos en estas negociaciones, Enrique Santiago, ha recalcado el impulso que supondrá esta derogación, ya que garantizará el pleno derecho a la reunión y manifestación, propio de cualquier Estado democrático.