Tertulia de médicos: ¿Hay motivos de alarma con el sarampión?

EN MÁS DE UNO

Nuestros médicos de cabecera, Esther Holgado, Alfonso Fernández y Alberto García Salido nos hablan sobre la alerta en Europa por el sarampión. Llaman a la calma y recuerdan que en España no han aumentado los casos de sarampión, y por lo tanto no hay que alarmarse, simplemente hay que proteger a aquellos que no están vacunados, aquellos que nacieron entre los 70 y los 80.