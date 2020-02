El mundo de mañana: Edison y las casas del futuro

Edison se empeñó en llenar el mundo de casas de hormigón. "Él piensa y piensa cosas, pero luego a los demás nos toca hacerlas realidad, y no siempre es posible. ¡Ahora está fascinado con el hormigón! ¡Quiere que todas las casas sean de hormigón! ¡Hasta los lavabos y los marcos de las puertas!", nos cuenta uno de los inventores que trabaja en su fábrica. Edison estaba convencido de que el cemento estaría por todas partes en el siglo XX.

¿De verdad creían que en el futuro las casas serían todas de cemento armado? Marta García Aller nos explica que Edison era muy bueno inventando cosas que el mundo todavía no había visto nunca, pero no realmente necesarias. Bill Bryson cuenta en ‘En casa’ que las casas de hormigón se convirtieron en uno de sus fracasos más costosos. Hay algunas en pie todavía en Nueva Jersey y Ohio. Tampoco funcionaron los muebles de hormigón. Diseñó hasta un piano de hormigón y una cama de matrimonio que prometió que nunca se estropearía por cinco dólares.

¿Y en 2020 qué es lo que se pronostica para las casas del futuro? Marta García Aller visitó el Madrid Design Festival, y asegura que las casas del futuro se parecen mucho a las casas de hace cientos de años. La primera vez que aparece la palabra 'bedroom', habitación, es en 'El sueño de una noche de verano' (1590) de William Shakespeare. Dada la saturación de población y el poco espacio que habrá en un futuro, los estudios aseguran que se harán casas en las que se compartan espacios con gente ajena. Es decir, se apostará por el 'coliving'.

Por otro lado, el sueño de crear en casas 3D, parece algo todavía lejano. Sí que hay debate sobre la industrialización de imprimir en 3D partes en una nave, pero no in situ. El sueño de Edison, sin embargo, sí se está haciendo realidad. Ya se están haciendo casas de hormigón y acero con moldes en cadenas de montaje. La promotora AEDAS empezó en 2018. Y ya han fabricado más de 200 viviendas en 12 meses en Madrid. Es más eficiente, más rápido, y hay un mayor control de calidad. Gracias a esto se conoce el coste, y se puede trabajar en una fábrica y no en la intemperie.

Seguro que te interesa...

El Mundo de mañana: El futurismo 'vintage' de Elon Musk

Minuto tecnológico: El origen de los 110 y los 220 voltios. Edison y Tesla y la "guerra de las corrientes"