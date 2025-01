Marta García Aller: "Trump empieza hoy su mandato, con pinta de sultanato"

Hoy no será como entonces. La toma de posesión de Trump que tiene lugar dentro de unas horas no será como la primera, la de 2016. Trump entonces era una anomalía. Un outsider al que despreciaban las elites políticas de Washington, despreciaban los empresarios y hasta buena parte del Partido Republicano. Hoy no queda más Partido Republicano que el trumpista, ahora Washington es el ninguneado (porque las reuniones importantes pasan en su club de golf de Mar-a-Lago) y los magnates que antes le despreciaban hoy estarán en su toma de posesión para rendirle pleitesía, previo pago de un millón de dólares en señal de respeto, como si en vez de asumir el cargo de presidente fuera una boda de la hija del jefe de la mafia a la que cualquier hombre de negocios que no quiera problemas se acerca sobre en mano prometiendo lealtad a cambio de protección.

Hay muchas otras diferencias con 2016. Ahora Trump tiene el Congreso y el Supremo de su parte. También Silicon Valley. Y eso incluye los hombres con más dinero de la Tierra hasta Marte. En su primer mandato, a Trump lo expulsaron de Twitter por incitar al odio, la violencia y la toma del Capitolio. Ahora Twitter está a su servicio con Elon Musk. O viceversa. Porque con tantos conflictos de intereses es un lío saber quién está al servicio de quién.

Al primer Trump lo recibieron como un bufón que venía de un reality. Ahora vuelve a la Casa Blanca convertido en mártir, después de haber sido condenado y haber sobrevivido a un intento de asesinato. Bueno, dos.

La toma de posesión de Trump tampoco será en una esplanada a medio llenar como hace ocho años. Será dentro del Capitolio, como la que intentó hace cuatro. Cuando se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No había tanta exaltación trumpista en el Capitolio desde aquel otro día de enero en el que Trump alentó su asalto. Hoy vuelve con todos los honores. Y ya no es un outsider. El sistema es él.

¿Moraleja?

Trump empieza hoy su mandato, con pinta de sultanato.