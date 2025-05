Marta García Aller: "Cuánto tiempo más Sánchez se piensa, que puede esquivar el debate en Defensa"

El presidente no sabe qué pasó en España el día del apagón, pero está muy orgulloso de lo bien que nos portamos los españoles ese día. Gracias, presidente. A ver qué tal se nos da el próximo.

Sánchez no fue al Congreso a dar explicaciones, sino a felicitarnos a los españoles, como si quienes tuviéramos que ser evaluados por la gestión del apagón en el Congreso fuéramos los ciudadanos.

El Gobierno dice no tener aún la menor idea de por qué la Península se quedó a oscuras. ¿Cómo vamos a estar seguros de que no se puede repetir? No podemos, pero, oye, podemos estar tranquilos por lo bien que se nos dan los apagones. Enhorabuena a todos.

El presidente no sabe qué pasó, pero está seguro de que “no hay evidencia que diga que el incidente fue provocado por exceso de renovables o falta de nucleares” y, por tanto, que retrasar el cierre de las nucleares no es el camino, en contra de lo que sostiene Feijóo. Es curioso lo mucho que insiste Sánchez en que el problema no tiene que ver con algo y la cantidad de tiempo que le dedica.

Para el debate no ser si renovables o nucleares, no para de hablarnos de ello. Es de primero de Lakoff. Y quinto de polarización. El presidente está muy interesado en que hablemos de energía nuclear, “y de los ultrarricos” que presiden esas energéticas. Para lo que está claro que las nucleares sí son la solución es para darle al presidente algo de lo que hablar a gusto en el Congreso, con inestimable ayuda de Feijoo. Sánchez sigue sin aclarar nada. Ni hacer autocrítica tampoco.

Puede que diez días después sea pronto para saber las causas del apagón. Pero va tarde Sánchez para explicarnos el rearme en Europa y de dónde va a sacar el dinero para aumentar el gasto en Defensa, que era para lo que se suponía debía servir este pleno. ¿Tampoco lo sabe o esto lo oculta a posta?

¿Moraleja?

Cuánto tiempo más Sánchez se piensa, que puede esquivar el debate en Defensa.