Marta García Aller: "Si no sabemos ni qué es ese saludo, lo tenemos crudo"

Han pasado cinco días ya desde la investidura de Trump. Y menuda semana. Trump ha vuelto a La Casa Blanca y Estados Unidos al siglo XIX. El nuevo presidente de Estados Unidos dice que quiere expandir las fronteras de su país. Podría reflejar una ocurrencia pasajera, con Trump nunca se sabe, pero ningún presidente de Estados Unidos ha hablado así de expandir fronteras en más de un siglo. Trump quiere derribar lo que llama el antiguo orden, pero aún no está claro con qué lo reemplazará.

Tampoco está claro que cuando el cambio llegue de verdad nos creamos qué está pasando. No hay más que ver el otro protagonista de la semana que más ha dado que hablar, Elon Musk. La prensa se ha llenado estos días de expertos en comunicación no verbal para que nos ayudan a frotarnos los ojos. Les pedimos ayuda para interpretar el gesto del hombre más rico del mundo alzando el brazo con la palma hacia abajo en un estadio, ante decenas de miles de personas, el día de la investidura. Y no es que precisamente fuera sutil.

Pero ahí estamos, poniéndole la foto finish al modo en que Elon Musk pone el brazo en alto, para analizar con el VAR la inclinación exacta del brazo y la palma de la mano, a ver cuánto se parece el gesto de Hitler o si es más como el de Mussolini, porque por lo visto no inclinaban igual la mano nazis y fascistas. ¿Se puede saber realmente qué significa ese gesto tan controvertido? ¿Hizo Elon Musk el saludo nazi? ¿A quién vas a creer? ¿A X o a tus propios ojos?

Mira que llevamos años ya temiendo que con la inteligencia artificial y los deep fake no vamos a saber diferenciar qué es verdad de qué no lo es. Pero es que cuando lo tenemos delante de nuestras narices tampoco. La culpa no es del algoritmo. En este nuevo orden la realidad misma es lo más increíble de todo.

¿Moraleja?

Si no sabemos ni qué es ese saludo, lo tenemos crudo.