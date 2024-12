Marta García Aller: "En Ferraz junto a Ábalos esa foto, Aldama no parece un fantasma remoto"

Creo que fue “fantasma”, ¿no? “Fantasma” llamó a Aldama la portavoz del PSOE, Esther Peña, para rechazar que Aldama hubiera estado alguna vez en Ferraz. Y menos en la planta noble. Fue en octubre, cuando Sánchez estaba en India y El Español publicó que Aldama había estado en la sede socialista.

También salió entonces la foto de Sánchez con Aldama en el Teatro La Latina, cuando el corruptor de la trama Koldo-Ábalos estaba en prisión. El partido siguió negando que eso tuviera importancia. El ministro Óscar Puente, siempre tan ocurrente, respondió publicando fotos suyas con Bertín Osborne, Marta Sánchez y Fernando Alonso para quitarle importancia a tener una foto con alguien famoso. Óscar López sacó la suya con Ed Sheeran y Bolaños con un rapero. Qué risas, ¿eh?

¿Aldama en Ferraz? Le costaba creerlo a la portavoz del PSOE, a la que no consta que le pareciera pertinente investigarlo. Dijo muy digna que no es el partido quien tiene que demostrar que Aldama no estuvo en su sede sino al revés. Que Sánchez había sido contundente negando tal cosa. Eso le valía. ¿Para qué investigar?

Luego La Sexta sacó un vídeo de la noche electoral en el que sí salía Aldama en Ferraz. Vale, a lo mejor estuvo en la sede. Pero una noche electoral. Qué lío. Hay siempre mucha gente. Donde nunca había estado Aldama era en la zona noble de Ferraz. Palabra de Sánchez. Y eso bastaba.

Bueno, pues efectivamente. Palabra de Sánchez. Hoy El Confidencial saca una foto que revela que Víctor de Aldama se reunió en marzo del 19 en la tercerísima planta de Ferraz a la vera de Ábalos, cuando era el todopoderoso Ábalos, con unos diplomáticos venezolanos. En la planta noble y en el sitio noble. A la derecha de Ábalos. También sale Koldo, de pie. Aldama está sentado en el lado de la mesa que representa al PSOE. Hoy testifica en el Supremo. Y, para ser un fantasma, sale en la foto con mucha definición.

¿Moraleja?

En Ferraz junto a Ábalos esa foto, Aldama no parece un fantasma remoto