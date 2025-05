Marta García Aller: "Cada vez es más complicado, mirar siempre para otro lado"

Hablemos de la ayuda de gafas que ha aprobado el Gobierno. Cien euros para los menores de 16 años necesiten gafas y lentillas a partir de septiembre. Porque la política, a veces se nos olvida con tanto trajín judicial, la política puede ayudar a la vida de la gente. Y esto hará esta ayuda universal a los niños que lo necesiten. Más de 500.000.

Pero esta ayuda no solo es una noticia. Es también un viejo truco de ilusionismo. Así que bien está que sean gafas porque hay cada vez más cosas que desde el Gobierno no quiere que veamos. Mira la bolita.

En el Gobierno, por ejemplo, nadie ha visto a la fontanera del PSOE, Leire Díez, que según los audios de El Confidencial, ofrecía a empresarios en el banquillo beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO. Dice el ministro Bolaños que "no tiene el gusto". Si te he visto no me acuerdo.

Y mira Ábalos. El ex ministro negaba ayer haber tenido nada que ver con los contratos de la empresa de Aldama con el Gobierno canario. No ha visto esos 12 millones y pico. Dice que no estaba para preocuparse, dice, “por contratitos”. Para ocuparse de los contratitos de sus parejas en empresas públicas sí que tenía tiempo, mira.

Y puestos a no mirar para otro lado, veamos lo último del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Nada más coger el acta de parlamentario autonómico que le garantiza el aforamiento, tras echarle una carrera a la jueza que lo investiga por presunto tráfico de influencias, por enchufar cuando era presidente de la Diputación, presuntamente, al hermano del presidente Sánchez; el que hace cuatro meses decía que no se aforaría, dice después de aforarse que hay que debatir los aforamientos. Los de los demás. Tras conseguir el aforamiento, propone eliminarlos. En Moncloa no ven una contradicción y mucho menos una desvergüenza. Ver, solo ven una cacería.

Cómo no van a hacer falta más gafas en España. Ver para creer.

¿Moraleja?

Cada vez es más complicado, mirar siempre para otro lado