Marta García Aller: "Imputaciones, escándalos, apagones… y seguimos sin explicaciones"

Cuarentaytantos días lleva Sánchez sin responder preguntas de la prensa. Y subiendo. Y para celebrar que cada vez es más difícil en este país diferenciar la realidad de la ficción, ayer el presidente habló desde la sede de Netflix mientras la UCO registraba la casa de Ábalos. Después de visitar los platós, el presidente dio un discurso parte del decorado. Uno de esos que esperan aplausos pero no preguntas.

El presidente dijo en su discurso de Netflix que estamos "en un momento en el que necesitamos tender puentes y no romperlos". Y añadió, en tono conciliador, que hay que fomentar "el entendimiento y la convivencia entre nuestros conciudadanos". Menos mal que en seguida aclaró: "no me refiero a España".

Ya que sigue sin aceptar preguntas, está bien que lo aclare. Que no es en España donde el presidente aboga por fomentar la convivencia. Nada más hablar en Netflix de tender puentes, su portavoz del Gobierno insinuaba en Moncloa que el juez del Supremo que procesa al fiscal general del estado está prevaricando (tomando una decisión injusta a sabiendas).

Ayer tampoco pudo la prensa preguntarle al presidente qué opina él de un juez que toma decisiones tan ‘difíciles de entender’, como dijo Alegría, ni si el Gobierno va a hacer algo.

No se le pudo preguntar eso, ni si sus ministros mentían a sabiendas con lo de la bomba lapa. Ni por el desgaste para la institución de mantener al fiscal general al borde del banquillo, ni qué opina que la Guardia Civil haya localizado mensajes de Koldo que implican a Ábalos y puede también que a Santos Cerdán en presuntos amaños de obra pública.

Ni por el caso fontanera, ni por Leire, ni Dolset, ni por la imputación de su hermano y el aforamiento in extremis del líder extremeño del PSOE… ¡Ni por el apagón! Del de ayer en La Palma no, del de abril. Que ya van dos.

El riesgo de dejar pasar tanto tiempo sin responder preguntas, de echar tantos balones fuera, es que el balón se vaya haciendo una bola gigante… y no precisamente de nieve.

¿Moraleja?

Imputaciones, escándalos, apagones… y seguimos sin explicaciones