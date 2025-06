Marta García Aller: "Seamos sinceros, en vez de señoritas, hablemos de puteros"

El problema ya no son los bulos, sino los memes. Circula tanto meme 'torrentiano' de Ábalos-Koldo-Cerdán que empieza a ser difícil saber cuánto es cierto y cuánto parodia. Es todo tan zafio que empieza a ser imparodiable. Decía Santiago Segura el otro día que se lo están poniendo cada vez más difícil para que Torrente 6 no parezca un documental.

Sirve para el guion el acta del registro que hizo la Guardia Civil el otro día a la vivienda de Ábalos, con el ex ministro en camiseta, como si acabara de levantarse de la cama Tony Soprano. Resulta que en el registro la UCO cazó a Ábalos con una joven que estaba en su casa y que intentó abandonar el piso con un disco duro oculto en su pantalón. Algunas informaciones la llaman modelo, otras 'gogó'. Ella le dijo a los agentes que era una "amiga" que le iba a pasear al perro. Este eufemismo es nuevo, mira. Sobrina debe de estar muy trillado ya.

Pedía el otro día la filóloga Lola Pons que a las mujeres prostituidas no las llamemos señoritas. Esta tendencia social a dar vueltas buscando cómo nombrar a las mujeres que ejercen la prostitución no es nueva, como atestiguan Las señoritas de Aviñón. A ver si con tanto eufemismo no es a las mujeres prostituidas a las que se protege, sino a los puteros. Es a ellos a quienes hay que empezar a llamar así. A visibilizarlos.

Son muchos más los puteros que las prostitutas y, sin embargo, muchísimo más invisibles.

Es curioso lo poco que sabemos de los puteros, porque es muy probable que todos conozcamos a uno. Mucho más fácil estadísticamente que conocer a una prostituta. Más de la mitad de los puteros en España están casados, son españoles y la edad media se encuentra entre 30 y 50 años. Dos de cada diez jóvenes consideran normal que pagar por sexo. Algunos estudios sitúan España como el país con más puteros de Europa. Entre un 32 y un 39%.

Mucho más demoledora es cómo aplica la estadística a los ex secretarios de Organización de Sánchez y a los tres que acompañaban a Sánchez en aquel Peugeot. Tres de tres.

¿Moraleja?

Seamos sinceros, en vez de señoritas, hablemos de 'puteros'