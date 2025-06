Marta García Aller: "Apartar a Ábalos era un cortafuegos, con Santos Cerdán pasan a estar ciegos"

El PSOE sigue defendiendo de forma rotunda a Santos Cerdán. Sorprendentemente rotunda, pese a que hay una grabación en manos de la UCO que compromete al secretario de Organización del PSOE. La unidad anticorrupción de la Guardia Civil tiene la transcripción de una conversación entre Cerdán, Ábalos y Koldo García en la que mencionan varias constructoras que les deben dinero. Pero el PSOE cierra filas. ¿Por qué?

El partido sacó anoche un comunicado diciendo que Santos Cerdán “jamás”, “jamás ha cobrado” por adjudicar obra pública. Y la primera pregunta que habría que hacerle al PSOE y al presidente del Gobierno es cómo lo saben. ¿Cómo sabe el PSOE que Santos Cerdán no ha cobrado ‘jamás’ comisiones? Se lo habrán preguntado y él lo habrá negado. Pero de ser cierto, ¿lo habría admitido? Obviamente no.

Tampoco Ábalos ha admitido en ningún momento haber hecho nada ilegal y hace un año, cuando estalló su caso de corrupción, el partido le pidió inmediatamente que entregara su acta de diputado. Él se negó porque dijo que no había pruebas. El partido no le creyó. El PSOE presumía, y hacía bien, de ser contundente contra la corrupción. Suspendió a Ábalos de militancia porque le parecía suficientemente grave que "menoscabara la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas". Y eso que, por entonces, no había ni grabaciones.

Esto cambia con Santos Cerdán. Ahora el PSOE dice que no hay pruebas contra él, que es una cacería. ¿De verdad confía el PSOE en la inocencia de Cerdán o más bien en que el contenido de la grabación no sea lo suficientemente explícito como para que quede claro? ¿Por qué el PSOE era rotundo en apartar a Ábalos y tan rotundo en defensa de Cerdán?

¿Acaso no está menoscabando la imagen del partido que la UCO tenga una grabación en la que su actual secretario de organización habla de comisiones con Ábalos y Koldo? ¿O es que dos secretarios de organización implicados desbaratan la idea de que la corrupción era un caso aislado?

¿Moraleja?

Apartar a Ábalos era un cortafuegos, con Santos Cerdán pasan a estar ciegos