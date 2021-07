Josemi: "Hay gente que te da la receta mal para que no te salga"

Josemi Rodríguez Sieiro censura en Más de uno a ese tipo de personas a las que les pides que te den una receta de un plato que te ha gustado, pero no te la dan completa o te la dan sin algún paso o ingrediente "para que no te salga bien". Según explica hay gente que le "ha llegado a dar una receta de un plato que no se ha hecho en su casa".

Además, Josemi recuerda una vez que en casa de una señora vio cómo llegaba el repartidor del chino y ella le aseguró que lo habían hecho en su casa.

Asimismo, el colaborador nos cuenta que llega ARCO a Madrid, del 7 al 11 de julio, donde Angel Schlesser estará con sus muebles de diseño nórdico. Al igual que Nicolás Cortés, con una muestra de "animalitos".

Por otro lado, Josemi adelanta que como patrono de la Fundación Cascajares están eligiendo dónde se realizará la subasta dedicada, preferentemente, a los niños y jóvenes sin recursos.