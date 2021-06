Josemi, sobre la receta de mayonesa de Robin Food: "Este señor le pone vinagre y echa muchas marranadas"

Josemi critica que el chef del programa, Robin Food, prepare mayonesas con vinagre y de sabores de lo más variopinto como la mayonesa de aguacate, de tahini o la mayonesa con ostras. Para Josemi, la mayonesa auténtica es la de toda la vida: huevos, aceite, un poco de sal, un poco de limón y todo ello en la batidora. "No me veo yo yendo a comprar un par de ostras para echarla a la mayonesa", explica.

Por su parte, Josemi le hace la "competencia" a David de Jorge y nos da la receta para preparar pasta con mayonesa. Para ello, necesitamos langostinos, pasta (preferiblemente espagueti) y mayonesa muy compacta. El truco está en cubrir bien la pasta con la mayonesa y, después, meterla al horno a gratinar. "Es una receta buenísima y sencilla porque yo soy una persona sencilla", sostiene.

Además, Josemi se queja de que ya uno no sabe cómo saludar en los sitios. En su colegio, saludar con el codo era un sinónimo de decir "vete a la mierda". También odia saludar con el puño porque "roza la agresividad", y el gesto de llevarse la mano al corazón le parece "una cursilada". Por eso, él ya saluda a todo el mundo con la mano: "esto hay que vencerlo, hay gente que se está volviendo medio loca con este tema, si no, para qué me he vacunado yo".