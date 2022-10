Josemi y sus cosas

Josemi: "No voy por ahí tipo gañán con las manos en los bolsillos"

Josemi Rodríguez Sieiro critica en 'Más de uno' a los políticos por su actuación en los actos del 12 de octubre. "Me ha gustado mucho el programa de hoy porque han puesto verde lo de ayer" dice y añade que "se han olvidado de decir que dejen de meterse la mano los políticos en los bolsillos cuando están en un acto institucional". Asegura que no se debe hacer, "no voy por ahí tipo gañán con las manos en los bolsillos", recalca.