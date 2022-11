LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Sorprendentemente la gente no es más culta, cada vez hablan peor"

Josemi Rodríguez Sieiro critica en 'Más de uno' la "falta de vocabulario" que hay en la sociedad española. "La gente dice un taco tras otro", explica y censura que se empleen expresiones como 'Donde Cristo perdió el gorro'. "No me gusta esa frase, Cristo no ha perdido nada", alega y añade que él fue "educado en un momento en el que había una cosa que se llamaba blasfenia, que ahora no existe". Por otra parte, confiesa que no sabía que la Selección Española jugaba el miércoles.