JOSEMI Y ROSA

Josemi y Rosa: "La gente que no se ducha en el gimnasio es gente sucia"

En 'Más de uno' Josemi Rodríguez-Sieiro y Rosa Belmonte comentan las últimas novedades de la prensa del corazón. El 'Hola' publica en portada un reportaje homenaje a la Reina Sofía. Además, hablan del gran cambio de su nieta Victoria de Marichalar. También comentan el viaje de "la pareja de moda", Susanna Griso y Joaquín Güell, ex de Cayetana Álvarez de Toledo, que se han ido a Tánger. Por último, comentan el look de Julia Janeiro, que aparece en 'Lecturas' con ropa deportiva. De esto, Rosa opina que no se lo podría "ni para ir a la cama" y Josemi critica que la gente no se duche en los gimnasios.