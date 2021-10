LA VIDA DE JOSEMI

Josemi recuerda sus años de niño en el internado: "No he vuelto a comer lentejas"

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta en 'Más de uno' que, de niño, cuando estudiaba en el internado no celebraban los cumpleaños de los alumnos. Además, recuerda que en aquel colegio no había calefacción y se duchaban al aire libre. En una ocasión, Josemi cuenta que le pegaron una bofetada por no comerse las lentejas. Entonces, su abuelo fue a advertir a la dirección del colegio de que no volviesen a pegar a su nieto "o habría consecuencias". Desde entonces, Josemi confiesa que ya no ha vuelto a comer lentejas.