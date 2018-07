Josemi explica por qué las parejas no deben compartir cuarto

#JOSEMILIVE

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta en Más de uno por qué las parejas no deben dormir juntas, "no quiero ni pensar en uno que suda con otra que no suda", comenta, "es todo dramático, se soluciona con dos cuartos". Además, explica que también es necesario tener dos cuartos de baño, "es ese sitio donde la intimidad es absolutamente imprescindible", considera. "Que no me vengan con que el amor todo lo suple, porque a la primera bronca pasa factura. Cada uno en su cama y Dios en la de todos", concluye.