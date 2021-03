Josemi: "He dejado de hablar con una señora porque no me quiso decir de dónde era su empanada"

Josemi Rodríguez-Sieiro viene a Más de uno a hablarnos de la empanada gallega, con la que dice ser "tremendamente exigente". Nos cuenta que no soporta que se hagan empanadas dulces y que odia especialmente la de cabello de ángel. Además, explica que es un "experto" en temática de empanada y que sus favoritas son la de zamburiñas y la de berberechos.

También se queja de las empanadas que hay en Madrid, que considera que están demasiado anticuadas en cuanto a la masa y se solidariza con el señor que ha hecho una de tortilla. "Seguro que está muy buena", explica, y relata una mala experiencia que tuvo por una empanada. "He dejado de hablar con una señora porque me invitó una vez a su barco y no me quiso decir de dónde era su empanada", cuenta y añade que ya le enseñará a Begoña cómo hace las empanadas en casa.

Asimismo, bromean sobre cómo vivirán Begoña y Josemi tras su enlace, pues dicen que será un lío de organización para verse. "Yo a Valdemoro no voy a ir", argumenta Josemi, y explica que las cosas se comerán en su casa.