De la Morena: "Nunca pude entender qué vieron en Rufete para ponerlo a cargo de la dirección deportiva del Espanyol"

Me dejó una sensación agradable la conversación de anoche con Fernando Alonso, para explicarnos su regreso a la Fórmula 1 (con Renault) la próxima temporada. Valoro su sinceridad, lamentándose porque llevamos años en España sin tener líderes políticos de auténtica solvencia, y su temor por los posibles rebrotes del coronavirus. Me transmitió credibilidad su confianza en el próximo Renault que va a pilotar, pensando en la temporada 2022, cuando él tendrá 40 años, y las nuevas normas de la Fórmula 1 permitirán una carrera más abierta y competitiva, con ruedas más grandes, otra aerodinámica y los presupuestos más igualados. Todo eso debe hacer carreras más disputadas y adelantamientos más frecuentes, esas nuevas reglas son las que me dijo le han hecho volver. Y volviendo Fernando va a volver también mucha gente a ver las carreras, porque vuelve uno de los más grandes, dijo ayer Carlos Sainz.

Y se va un gran club a segunda división: el Espanyol. Un club que llevaba 27 años seguidos en primera, y que ha ganado títulos y este año comenzó la temporada jugando la Europa Liga. A los nuevos dueños creo les han decepcionado por no decir algo peor, porque ese club ha invertido en jugadores, pero nunca pude entender qué vieron en Rufete para ponerlo a cargo de su dirección deportiva. Su atuendo antiguo y cateto, de gorra de béisbol y pantalones cortos, para hacer de entrenador, me hizo entender cómo había destrozado la cantera ejemplar que siempre tuvo el Espanyol, para ponerla en manos del hijo del alcalde del pueblo de su mujer. Como estáis escuchando. Nadie conoce sus méritos más que Rufete, que será el que tenga que explicar por qué el Espanyol está ya en segunda división.