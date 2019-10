José Ramón de la Morena: "Me da miedo volver a los tiempos de Villar y que el fútbol se decida desde la sala del VAR al antojo de Rubiales"

No quisiera cargar con opiniones plomizas, cuando vais a tener noche de pasión. Los dos equipos madrileños se juegan mucho: el Atleti tiene que ganar, o al menos puntuar en Moscú; el Madrid tiene menos margen de error tras caer goleado ante el PSG y no le queda más alternativa que ganar. El Brujas llega más rodado, son líderes, y esto será un examen parcial de ese equipo que al menos ha logrado recuperar concentración defensiva.

Al margen está la guerra entre Federación y Liga por las imágenes del VAR. El último lío empezó el sábado en el Athletic-Valencia: El VAR no ofrece imagen de televisión y la televisión, que busca explicación para sus abonados, enseña imágenes de sus cámaras. Desde entonces hemos asistido a una guerra de comunicados y desmentidos, desde la empresa contratada por la Federación a Mediapro.

Anoche estuvo Tebas en El Transistor, donde dejó claro que pedirá todas las explicaciones posibles y que no hay que dudar del colectivo arbitral. Me da miedo volver a los tiempos oscuros de Villar y que el fútbol se pueda decidir desde la sala del VAR al antojo de Rubiales. En esa sala había personas que no pueden estar ahí, con un móvil en la mano, y que llegaron a entrar durante y después del descanso. Espero equivocarme.

Mi mayor sorpresa es que dijo que el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano, llegó a amenazar a Tebas por acusarle de apoyar al PP.