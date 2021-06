José Ramón de la Morena, sobre la Eurocopa: "Si España no se clasifica, será una humillación grave para nuestro fútbol"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno de los octavos de final de la Eurocopa y de las posibilidades de la Selección española de fútbol de clasificarse para la siguiente ronda en la última jornada de la fase de grupos. Recuerda que de las 24 selecciones, ocho quedarán fuera el miércoles, pasando las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras.

"Nuestra selección está en medio de una ecuación difícil, porque si gana mañana a Eslovaquia, quedaría primera de grupo si Polonia y Suecia empatan, o segunda de grupo si Polonia y Suecia no empatan", explica. Sin embargo, señala que si no ganan, España necesitaría por lo menos un empate, para sumar tres puntos y pasar como una de las mejores terceras, siempre que Polonia no gane a Suecia. "Si no nos clasificamos, será una humillación grave para nuestro fútbol, que brotó hace unos años y se convirtió en el mejor de Europa y, después, en el mejor del mundo", recuerda De la Morena.

Asegura que ahora mismo estamos en esa fase de espera para ver por dónde brota esta nueva selección que "ha confeccionado Luis Enrique a su imagen y semejanza, y en su estilo y costumbres". Aunque dice que después de estos dos primeros partidos no inspiran excesiva confianza, si ganan mañana pueden convertirse en una gran selección. "Esperamos ese brote a mejor de esta selección porque tienen calidad suficiente, aunque les haya faltado más compenetración, haber jugado juntos más veces. El COVID no lo permitió, y el seleccionador quizá abusó de las pruebas y, tal vez, también de sus caprichos.