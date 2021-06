José Ramón de la Morena: "Zidane sabe las verdaderas razones por las que se va, pero le ha arrancado las hojas a su diario"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la carta de despedida de Zinedine Zidane en el diario AS y asegura que no ha logrado entender la falta de confianza del club de la que habla el exfutbolista. Recuerda que al francés le dieron un equipo para entrenar, el Real Madrid Castilla, sin tener aún el carnet de entrenador, algo que generó varias polémicas, y que, cuando cesaron a Ancelotti, le dieron el primer equipo a pesar de que él solo había entrenado en Segunda B. Además, señala que, en la medida de lo posible le dieron todo cuanto pidió.

"Cuando dice que los últimos meses su relación no ha sido la ideal es porque, cuando los resultados no son buenos en un club como el Madrid, se duda de todo", comenta De la Morena, que no entiende esas genoflexiones de agradecimiento en la carta al presidente y que, al mismo tiempo, eche una cerilla al pajar. "Creo que hay páginas arrancadas de esa historia por algún interés que Zidane sabrá y que hacen muy difícil entenderle ahora", admite el periodista.

Por otra parte, considera que Zidane es injusto también en sus quejas sobre la prensa. "Es uno de los entrenadores mejor tratados y menos acusado de errores, aunque los ha tenido y algunos de novato", explica, y añade que, aunque como futbolista vino ya con todo demostrado, como entrenador se ha hecho en el banquillo del Madrid. "Ha dejado decidir al vestuario porque era más exfutbolista que entrenador, y eso siempre les gusta a los veteranos, aunque no tanto a los jóvenes", reitera, asegurando que la prensa nunca le hizo preguntas fiscalizadoras ni realizó entrevistas personales. "Él sabe las verdaderas razones por las que se va, pero le ha arrancado las hojas de esos días a su diario para no tener que confesarlas ahora", concluye.