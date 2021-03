José Ramón de la Morena: "A falta de once jornadas para que acabe, LaLiga se va a poner más interesante de lo que parecía"

José Ramón de la Morena cree que todavía hay Liga aunque el Atlético de Madrid mantiene seis puntos sobre el Madrid y cuatro sobre el Barça.

También habla sobre la convocatoria de a selección española para quedar concentrados del 22 al 31 de marzo. "No habrá conflicto si Luis Enrique convoca a los jugadores españoles que están jugando en Inglaterra porque España no está en la lista roja de países del Reino Unido, por tanto, no tendrán que guardar cuarentena cuando vuelvan a sus equipos", asegura de la Morena.