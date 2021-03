José Ramón de la Morena: "Si Ramos se queda, será porque no hay ofertas, y eso ya no sería amor, sino pura conveniencia"

José Ramón de la Morena explica en Más de uno que Sergio Ramos pasó ayer la tarde contestando "supuestas preguntas de periodistas que nadie reconoce". El futbolista del Real Madrid presentaba un documental sobre su vida y en ese acto pidieron a las redacciones que enviaran preguntas. "La que envió Onda Cero no salió y las que se emitieron eran lametones que organizó la productora, más que preguntas", asegura. Además, añade que fue un acto ególatra al futbolista, que se hizo "insufrible, como lo fue la serie y probablemente lo sea el documental".

Después, recuerda que se dejó entrevistar por un streamer y, "en su canto ególatra de cisne", dijo que quería jugar el Mundial de 2026 en América, con 40 años. "Como sueño puede ser bonito, pero la realidad siempre suele ser más cruda", admite el periodista, que señala que Ramos cumplirá 35 años este mes y que no acepta la oferta de renovación del Real Madrid porque "se le hace corto en tiempo y dinero". También insiste en que el del futbolista sevillano es uno de los contratos más altos que hay, de 12 millones netos.

Sin embargo, reitera que el mercado no está ahora para ofrecer las cantidades que se ofrecían antes y "tampoco un futbolista puede ofrecer lo mismo con 25 que con 35 años". Asegura que Ramos está esperando que el Madrid acepte sus pretensiones, mientras que el club blanco espera lo mismo del defensa. "La realidad es que ninguno de los dos se acepta, y si se queda, será porque no hay ninguna otra oferta, y eso ya no sería amor, sino pura conveniencia", concluye.