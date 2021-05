José Ramón de la Morena: "Esta necesidad de Zidane ha servido para descubrir a jóvenes que tenía el Real Madrid"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno el sprint final por el título de liga, tras la victoria del Real Madrid anoche, que le deja a dos puntos del liderato del Atleti. Recuerda que el Madrid va a jugar este domingo en Bilbao y que el siguiente fin de semana recibirá al Villarreal –a tres días de la final de la Europa League ante el Manchester United–, mientras que el Atleti recibe a Osasuna este domingo y el próximo jugará ante el Valladolid, que busca librarse del descenso.

Además, comenta el admirable partido que ganaron anoche en Los Cármenes los chicos de la cantera del Real Madrid, que cargaron con la responsabilidad de seguir peleando en LaLiga. Intuye que Zidane no puso a los jugadores que deseaba, sino a los que le quedaban, pero asegura que "todos hicieron un partido valiente, atrevido y lleno de aciertos y, gracias a eso, el Madrid aún puede ser campeón de liga". "Estas situaciones de necesidad que se ha encontrado Zidane han servido, no sé si casualmente, para descubrir figuras muy jóvenes que tenía el Madrid en el armario", comenta, y recuerda que de las grandes crisis, salieron las grandes generaciones de futbolistas: la Quinta del Buitre, la generación de Messi en el Barça o la de Ramos y Reyes en el Sevilla. "Desgraciadamente, cuando salen estas generaciones canteranas, no son los entrenadores quienes se atreven, es la necesidad la que les obliga a ponerlos", concluye.