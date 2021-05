José Ramón de la Morena, sobre la vuelta del público a los estadios: "Una solución débil de un Gobierno débil"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno el final de Liga que enfrenta al Barça, al Real Madrid y al Atleti por el título. Recuerda que la victoria de ayer ante la Real Sociedad hace que el Atleti esté más cerca de proclamarse líder, a cuatro puntos del Barça y cinco del Madrid, aunque recuerda que, si gana el equipo de Zidane esta noche en Granada solo serían dos. "La batalla continuará hasta el final, en lo que va a ser uno de los finales más dramáticamente apasionados de los últimos años", comenta, y añade que no solo será una disputada batalla por la gloria del título, sino también por la supervivencia en el fútbol de élite.

Por otra parte, también reflexiona sobre la medida que el Gobierno adoptó ante la solicitud de LaLiga de poder tener público en los campos en estas dos últimas jornadas. "Una solución débil de un Gobierno débil, que permite público en las Comunidades que están en fase 1 como Valencia, Baleares, Galicia, Extremadura y Murcia, con un 30% del aforo y siempre que no pasen de 5.000 espectadores. O sea, sí pero no", asegura.

Además, habla también sobre el castigo que está preparando Ceferin, el presidente de la UEFA, para ponérselo al Madrid, al Barça y a la Juve por no haber mostrado arrepentimiento en su proyecto de la Superliga europea. "El castigo quiere Ceferin que sea doloroso para los 12 que se levantaron en rebeldía, pero especialmente doloroso para el Madrid, el Barça y la Juve", recuerda. Sin embargo, los tres equipos se amparan en el auto de un juez español, que advirtió severamente a la UEFA para que no perjudicase ni amenazara a estos clubes, porque todo estaba en los tribunales y han de ser ellos quienes pongan los límites a los derechos que creen tener cada uno. "Ocurre también que desde Suiza, Ceferin se siente fuera del alcance de la justicia, porque entiende que la UEFA es un club privado en un país históricamente neutral y liberal", explica. Concluye diciendo que no sabe qué va a entender la justicia si estalla finalmente esta batalla y le obligan a dictar sentencia: "Son malos tiempos para tocar tambores de guerra para todos".