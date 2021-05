José Ramón de la Morena: "Permitir público en esos dos últimos partidos de LaLiga sería injusto"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno el empate entre el Barça y el Levante, que le aleja un poco más del título de Liga. Asegura que el equipo de Koeman hizo una segunda parte decepcionante y que el técnico holandés se equivocó porque no supo leer el partido, con cambios extraños sacando a Sergi Roberto de central, en vez de a Mingueza. "Esa segunda mitad no es justificable cuando te estás jugando la liga", reitera. Además, recuerda que esta noche el Atleti debe responder en el partido con la Real Sociedad en Madrid y que, si gana, ampliará su ventaja, y mañana será el Madrid quien tenga que responder en Granada.

De la Morena explica también que la liga de fútbol profesional solicitó ayer al Gobierno que permita la entrada de público en los últimos partidos de la competición y que será hoy cuando Tebas reciba una respuesta del ministro de Cultura y Deportes. "Entiendo que el fútbol pida un trato similar de permiso al que están teniendo otros espectáculos", comenta. Sin embargo, señala que le cuesta entender que en estas dos jornadas que quedan en Primera División, en las que tres equipos se están jugando el título y otros seis el descenso a Segunda, unos puedan tener el apoyo del público y otros no hayan podido tenerlo. "No sería justo", insiste, "en cierta forma adulteraría un poco el final de Liga y provocaría el recurso de algún equipo que se pudiera sentir perjudicado". Además, aunque dice esperar con anhelo el regreso a la normalidad, dice que en este final de Liga tan apasionante y ajustado, cualquier ayuda extraña puede provocar una injusticia. "Permitir público en estos dos últimos partidos, cuando anteriormente en toda LaLiga no los ha habido, sería injusto", concluye.