George Martin, el 'quinto Beatle' que catapultó al grupo a la fama

Sin George Martin, los Beatles no habrían sonado como lo hicieron, ni habrían sido lo que son hoy en día. A pesar de ello, este productor británico, cargo importante en la discográfica Parlophone, no confió desde el principio en ellos.

Los cuatro músicos de Liverpool fueron rechazados primero por el sello discográfico Decca Records, pues aseguraban que el rock con guitarras no tendría futuro. Martin decidió darles a los Beatles una oportunidad, aunque no se mostraba muy convencido de ello. De hecho, les hizo cambiar de batería y Ringo ocupó el sitio de Pete Best.

Los consejos de Martin para triunfar

Como no le gustaban mucho sus composiciones, Martin dio al grupo algunos consejos. Les recomendó que las canciones durasen menos de 2,5 minutos para que pudiesen ponerlas en la radio sin problemas, que el tema enganchase en os 10 primeros segundos o que acelerasen las canciones, como ocurrió con 'Please Please Me'.

A George Martin le sorprendió el éxito que los Beatles tuvieron con 'Love Me Do' y empezó a confiar con ellos. Tras esto, se le ocurrió grabar un LP, algo poco frecuente en la época, cuando se prefería grabar álbumes mucho más cortos.

¿Qué ideas de George Martin están en las canciones de los Beatles?

El apodo de 'el quinto Beatle' es acertado porque contribuyó en gran medida a dar forma a las canciones del grupo. Por ejemplo, en 'Baby it´s you' suena un teclado llamado Celesta que él sugirió introducir y en 'From Me To You' aconsejó incluir el "dadada" que se repite en la canción.

En otras ocasiones, no era cuestión de incorporar un instrumento o arreglo. A veces consistía en darle una mayor sonoridad al bajo para que sonara más el ritmo del bajo y la batería, como es el caso de 'She Loves You', éxito con el que arrancó la Beatlemanía. También, fue de George Martin la idea de incluir las palmas en 'I Want To Hold Your Hand'.

Y por fin los Beatles llegaron a Estados Unidos

Al ver el talento de los cuatro de Liverpool por Europa, Martin estaba empeñado en extender su éxito por Estados Unidos. Como jefe de Parlophone, que a su vez era parte de EMI y esta era la propietaria de Columbia en Estados Unidos, logró introducirles en la industria estadounidense.

A principios de febrero de 1964, con la canción 'I Want To Hold Your Hand', se produjo lo que se llamó "la invasión británica" de Estados Unidos.