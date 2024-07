J.F LEÓN

45 años del disco 'Highway To Hell' de AC/DC: Un disco clave en la historia del rock

J.F León celebra los 45 años del disco 'Highway To Hell' de AC/DC, el primero que grabaron sin los productores que les habían acompañado desde el principio de su carrera. ¿Por qué no triunfaron sus primeros discos? ¿Cómo se hicieron más "comerciales"? Toda esta historia la cuenta también en su canal de YouTube 'El Olimpo del rock' en un vídeo dedicado al disco 'Back in Black', el siguiente disco de AC/DC. Además, recuerda el 40º aniversario de 'Ride The Lightning' el segundo disco de Metallica que supuso un sorprendente cambio a nivel musical, y recomienda la serie 'La Casa del Dragón', una precuela de Juego de Tronos.