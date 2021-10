La ínsula: "Lugares como el Prado nos hacen mejores y nos definen como país"

En el Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas del mundo, radica la mayor parte de la memoria cultural de España. Por ello, su financiación es un tema clave para las políticas públicas. A pesar de que el museo debería cambiar o mejorar su sistema de financiación, es importante recalcar que hay espacios -o "banderas nacionales" como es el Prado- que deberían estar por encima de los rigores presupuestarios y las ataduras de financiación.

"El liderazgo político debe preservar a la cultura de lo peor de la dialéctica política"

"Si algo somos, y si en algo nos reconocemos, es en lugares como el Prado porque nos hacen mejores y nos definen como país", sostiene Borja Sémper. Por ello, que estas instituciones "estén fuera del debate político es muy importante". Así, Sémper defiende la importancia de fijarnos en otros países a la hora de tener "un liderazgo político que preserve a la cultura de lo peor de la dialéctica política y que proyecte en la sociedad una mejor aproximación hacia nuestro arte".

Sala del Museo del Prado desde donde se realiza el programa 'Más de uno' con Carlos Alsina | Onda Cero

"España tiene que aprobar una Constitución digital"

Ayer Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de Facebook, que ahora pasa a llamarse 'Meta' y con la que apuesta por la realidad virtual. Para Edu Madina esta decisión está relacionada con la revolución tecnológica y reputación: "Detrás de esta innovación hacia el espacio virtual tiene un problema grave de reputación porque la información ha fluido hacia donde no debía, ha habido problemas de vigilancia, acusaciones de ingerencia en procesos electorales, etc". Sémper coincide con Madina en el problema de reputación de Facebook, y considera que "sólo modificando el nombre no van a cambiar las posturas en el tratamiento del dato".

En este sentido, Madina defiende que se deben generar marcos legislativos que regulen esa actividad como se regula la sanidad, el transporte o cualquier otro aspecto de nuestras vidas. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a la privacidad? ¿De quién es la información que producimos en las redes? En definitiva, ese es el gran debate y por ello, "Europa y España tiene que aprobar una Constitución digital que regule esta transformación tecnológica".